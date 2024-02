Casi 40° C y más de 100 comunas con probabilidad de incendios forestales: Este es el pronóstico para este domingo

17 feb. 2024 - 22:50 hrs.

El abrumador calor sigue sin parar. Este domingo 18 de febrero, las temperaturas extremas estarán muy cerca de los 40° C por segundo día consecutivo en varias regiones que, además, agrupan más de 130 comunas que se encuentran bajo la probabilidad de incendios forestales.

La Corporación Nacional Forestal, Conaf, activó el “botón rojo” en sectores de la región Metropolitana, O'Higgins y desde el Maule hasta La Araucanía. Se trata de “una herramienta que permite identificar aquellos territorios que tendrían una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios”.

HOY: Se activa 🚨#BotónRojo en sectores de la #RM, #OHiggins y desde #Maule hasta #LaAraucanía.

Revisa el mapa aquí➡️ https://t.co/FyZZcEPqZh



⚠️Es fundamental extremar las medidas preventivas en territorios con condiciones favorables para la rápida propagación de incendios. pic.twitter.com/zkUjXFh9XL — CONAF - Incendios forestales (@incendios_CONAF) February 17, 2024

¿Qué se espera para la Región Metropolitana?

En la Región Metropolitana se espera que la temperatura fluctúe entre una mínima de 15° C y una máxima que llegará a 35° C. Sin embargo, el pronóstico indica que este calor extremo se acabará el lunes, cuando la máxima descienda a 30° C y el martes hasta los 29° C.

¿Cuál es el pronóstico para la zona norte?

En esta zona, tendrán una jornada de contrastes. Hay probabilidad de tormentas eléctricas en el altiplano y, a la vez, aviso por altas temperaturas en La Pampa y sectores precordilleranos. El termómetro marcará casi 35° C en Pica y San Pedro. Mientras, en la costa, el cielo variará de nublado a parcial en Arica, Iquique, Copiapó y en La Serena, con una máxima de alrededor de 20° C.

¿Cuál es el pronóstico para la zona central?

En la zona central aumentarán las temperaturas, incluso en el litoral. En Valparaíso se esperan 25° C, mientras que en San Felipe y Los Andes, la máxima será de 36° C.

En la región de O'Higgins, Rancagua registrará 36° C, al igual que en Curicó en el Maule. En Talca se esperan 37° C, razón por la cual las personas deben tomar todos los resguardos ante este calor extremo que puede provocar golpes de calor o la propagación de incendios forestales.

¿Cuál es el pronóstico para la zona sur?

El sur no estará menos caluroso. En Chillán el peak será de 37° C, al igual que en Los Ángeles, donde se producirán vientos de más de 40 km/hr.

En la región de La Araucanía, en Temuco, la máxima llegará a 30° C. En Valdivia, en la región de Los Ríos, apenas será un grado menos, mientras que en la región de Los Lagos, se mantendrá despejado en Osorno. En Puerto Montt, el cielo variará de nublado a parcial con máxima de 20° C.

Al extremo sur, las nubes acompañarán al sol en Coyhaique. En la región de Magallanes, se registrarán chubascos en Punta Arenas, mientras que en Puerto Williams se mantendrá nublado a la espera de 13° C.

¿Cuál es el pronóstico para la zona insular?

En la isla de Pascua, continuarán las precipitaciones. En Juan Fernández, el cielo estará cubierto de nubes y en la isla Rey Jorge, en la Antártica, caerán chubascos de aguanieve.

Todo sobre El Tiempo