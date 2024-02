Hasta los 32° C en Pucón: Este es el pronóstico del tiempo durante esta semana

14 feb. 2024 - 11:30 hrs.

Los cielos de Pucón, en la región de La Araucanía, prometen mantenerse absolutamente despejados desde este miércoles 14 de febrero hasta el domingo 18 de febrero, con un repunte del calor que podría superar los 30° C el fin de semana.

¿Cuál es el pronóstico?

De acuerdo con el reporte meteorológico, las temperaturas máximas comenzarán a descender constantemente desde los 28° C que se esperan este miércoles, hasta los 22° C proyectados para el próximo sábado.

No obstante, el domingo será el día más caluroso de la semana, pues se pronostica un repunte de 10 grados en la máxima, para alcanzar un peak de 32° C.

En cuanto a las mínimas, el termómetro fluctuará entre 13° C y 14° C durante casi todos los días, a excepción del sábado cuando podrían ubicarse alrededor de 11° C, aún sin probabilidades de lluvias ni presencia de nubes.