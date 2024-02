Madre de Michelle Silva tras hallazgo de cuerpo en río Aconcagua: "Estamos 90% seguros de que es mi hija"

11 feb. 2024 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Claudia Gutiérrez, madre de Michelle Silva, se refirió esta tarde de este domingo 11 de febrero, al hallazgo de un cuerpo femenino en el río Aconcagua, a la altura de la comuna de Panquehue, perteneciente a la Provincia de San Felipe, región de Valparaíso.

En la instancia, la mujer señaló que "estamos 90% seguros de que es mi hija", y agradeció las labores de búsqueda por parte de voluntarios.

Cabe recordar que la joven de 20 años, Michelle Silva, fue asesinada a principios de enero por Claudio Figueroa, quien confesó el crimen.

Meganoticias

¿Qué dijo la mamá de Michelle Silva?

Claudia Gutiérrez comenzó diciendo que "estamos 90% seguros de que es mi hija por tatuaje que se reconoció en el tobillo".

"Más que nada quiero dar las gracias a los buzos que viajaron desde Valdivia, y lo hicieron de corazón, porque ellos no nos cobran, no vienen por un sueldo acá, vinieron porque finalmente a nosotros nos abandonó la Justicia, nos abandonó la municipalidad, exceptuando a Alejandra Álvarez que siempre ha estado en todo momento con nosotros", agregó.

Por otro lado, explicó que "la pareja que tenía Michelle andaba junto con el buzo que la encontró, entonces, le reconoció el tatuaje que tenía en el pie, por eso que estamos 90% seguros de que es ella".

"Entre comillas, de todo lo que estamos viviendo, es un poco de tranquilidad haberla encontrado, pero nada me va a devolver a mi hija, nada. Yo puedo estar tranquila hoy porque la encontré, pero nunca más la voy a ver", puntualizó.

Finalmente, manifestó estar "muy agradecida de los voluntarios", porque "ellos me devolvieron la esperanza después de que me dijeron que la búsqueda cesaba, llegaron ellos al otro día y me dieron una nueva esperanza".