"Golpe de calor" en Región Metropolitana: Este es el pronóstico del tiempo de este lunes para Santiago

11 feb. 2024 - 15:10 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió que este lunes 12 de febrero se espera un "golpe de calor" en Santiago, con temperaturas que podrían alcanzar los 35° C.

Durante este primer día de la semana, se espera "una temperatura máxima de 34° C con cara de 35° C. Aquí está el golpe de calor. Se va a sentir la diferencia", dijo el comunicador.

Sepúlveda insistió en la jornada calurosa que se espera en la capital. “Será un día de temperatura muy alta en Santiago, con 15° C de mínima y 34 ó 35° C de máxima. Habrá sectores que rondarán los 37° C en los valles de la zona central”, apuntó.

¿Cuál es el pronóstico durante los próximos días en la capital?

Luego del pronosticado "golpe de calor", el termómetro comenzará a descender lentamente.

Desde el martes 13 y hasta el viernes 16 de febrero, los termómetros marcarán entre 32 y 33° C, con mínimas que caerán a 14 ó 16° C.

