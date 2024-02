"No vengan a buscar votos": Vecina de Quilpué critica poca ayuda de las autoridades tras graves daños por incendios

03 feb. 2024 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

Los sectores altos de Quilpué fueron los más afectados producto de los incendios que se han desarrollado en la región de Valparaíso desde este viernes 2 de febrero.

La periodista de Meganoticias, Darynka Marcic, se trasladó hasta la población Argentina Alto de Quilpué, y conversó con vecinas que sufrieron la perdida total de sus casas, quienes realizaron un llamado a las autoridades.

"No vengan a buscar votos después"

La presidenta de la junta de vecinos del sector, Yessenia, pidió encarecidamente agua, debido a que el punto de hidratación dispuesto por la alcaldesa fue colocado en un sector alejado de ellos.

Yessenia, además, denunció que ninguna autoridad comunal se ha acercado a ellos para brindarles apoyo.

Vecina de Quilpué

"No ha llegado ninguna autoridad, necesitamos las autoridades. Por favor, no vengan a buscar votos después, después vienen a buscar votos. Ayúdennos de corazón, no ha aparecido nadie ahora", clamó.

En este sentido, agregó que "vienen elecciones, van a llegar todos los candidatos y ahora aquí no hay nadie, no hay nadie. ¿Dónde están? La alcaldesa (Valeria Melipillán), queremos a la alcaldesa acá".

Yessenia reveló que ella, en su rol de presidenta de la junta de vecinos, hizo un catastro de los damnificados de su sector, con el objetivo de agilizar la ayuda hacia ellos.

