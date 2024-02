Yáñez y Rozas piden anular entrega de fichas clínicas de víctimas del estallido social

01 feb. 2024 - 03:36 hrs.

¿Qué pasó?

La defensa del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, solicitó anular la autorización que le permitiría a la fiscal Ximena Chong acceder a las fichas clínicas de las víctimas de trauma ocular, estimando que se trata de una medida "arbitraria e ilegal".



Su defensa, junto con la del general (r) Mario Rozas, quien ocupó esa posición previamente, reclama además respecto de la negativa que recibieron al pedir el detalle de los 450 casos por los que se les formalizará el próximo 7 de mayo.

Fichas clínicas

Según publica La Tercera, aseguran que ese acto constituiría una "efectiva, concreta y real amenaza" al debido proceso.





Según se desprende del escrito presentado por la defensa del general Ricardo Yáñez, el 2 de enero el fiscal Armendáriz solicitó audiencia para formalizarlo por delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, adelantando que la audiencia podría tener una extensión de hasta 5 días. Pese a ello, como indicaron, no han podido acceder al detalle de los 450 casos por los que se le imputará, lo que claramente, a juicio de ellos, pone en entredicho su derecho a la defensa.



“Comprenderá que al no tener acceso esta defensa a los hechos específicos y concretos por los cuales se someterá a proceso a nuestro representado y que evidentemente fundarán la probable solicitud de la medida cautelar personal de mayor intensidad que contempla nuestro Código Procesal Penal, esto es, la prisión preventiva, por la conducta permanente que ha manifestado el Ministerio Público en contra de Carabineros de Chile y su jefatura; existe una efectiva, concreta y real amenaza al derecho de defensa material del General Director de Carabineros de Chile, don Ricardo Yáñez”, expusieron los abogados Jorge Martínez y María Jesús Wielandt.



Y agregaron, “al no tener acceso esta defensa a los hechos puntuales respecto de los cuales se formalizará a nuestro representado, se hará imposible ejercer una defensa adecuada”.

Consentimiento de víctimas

Hicieron presente, además, que para entregar estos antecedentes las víctimas deberían dar su consentimiento, lo cual no se habría realizado.



Según la defensa, entonces, “se está utilizando al tribunal, por medio de una petición engañosa, para obtener información de manera inconstitucional e ilegal; ya que la resolución dictada por la magistrada Isabel Correa y que es impugnada por medio de este incidente afecta a terceras personas indeterminadas, inocentes y ajenas absolutamente a este proceso, violando el artículo 1, 5° inciso segundo, artículo 19 N° 1 y N° 4, todos de la Constitución Política de la República, al afectar la intimidad y dignidad de las personas”.



Igualmente, se hizo presente que la resolución de la jueza se otorgó “sin ningún tipo de fundamentación de cómo la entrega de las fichas clínicas de personas desconocidas tiene vinculación con la causa, puesto que en la solicitud de la fiscal se hizo una mera referencia genérica de los hechos”. Así, piden que se declare nula.

