Fallece empresario Gonzalo Vial Vial, fundador y presidente de Agrosuper, a los 88 años

¿Qué pasó?

Este martes se confirmó el fallecimiento, a los 88 años de edad, del empresario Gonzalo Vial Vial, quien fue el fundador, presidente y controlador de Agrosuper.

Se trató de una figura clave en la construcción de lo que, posteriormente, se convirtió en un imperio agroalimentario, el mayor grupo del rubro en nuestro país.

Agrosuper, que en 2007 fue escogida empresa del año, era controlada por Vial a través de una estructura societaria en la que ya casi no tiene acciones, pero sí tiene todos los poderes.

¿Quién fue Gonzalo Vial Vial?

Según relató el propio Gonzalo Vial Vial, comenzó su negocio de producción de huevos en 1955, ayudado por solo dos obreros.

"No tenía plata, pero me atreví a partir. Sin embargo, no bastaba solo con el atrevimiento, sino que hubo que dedicarle mucho esfuerzo, muchas horas al trabajo y, lo más importante, hacerlo con gusto", declaró hace varios años, de acuerdo a lo consignado por La Tercera.

En 1979 fue destacado por Icare como Mejor Empresario y un año después fue premiado por la Sociedad Nacional de Agricultura como Empresario Agrícola, indicó el citado medio.

Ya en los 2000, fue merecedor del premio al Desarrollo Social entregado por la Sofofa y, en 2010, fue elegido por la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile como "Empresario Alimentos Bicentenario", por su aporte al desarrollo del país como potencia alimentaria.

"Transformó su pasión en una compañía líder"

A través de un comunicado, Agrosuper confirmó "con mucho dolor y tristeza" la muerte del empresario.

"Gonzalo Vial Vial inició su carrera como emprendedor y transformó su pasión en una compañía líder en la elaboración de alimentos para Chile y el mundo", se indicó en la misiva.

En el escrito, aseguraron que "su liderazgo y visión de futuro lo llevaron a crear una empresa basada en sólidos principios y valores, con un marcado sello innovador y de excelencia, arraigado en las regiones de Chile".

"Durante toda su vida se enfocó en entregar alimentos de la más alta calidad a todas las familias chilenas con el apoyo de sus colaboradores y de tantos emprendedores y proveedores que crecieron junto a Agrosuper", agregó.