Diputado Venegas renuncia a la Comisión de Ética tras dar positivo a test de drogas

¿Qué pasó?

El diputado Nelson Venegas (Partido Socialista) renunció a la Comisión de Ética de la Cámara Baja tras arrojar positivo a un test de drogas.

Según explicó el parlamentario en la mañana de este lunes, todo se debería a un tratamiento que está utilizando para bajar de peso en base a un medicamento que contiene fentermina.

Este compuesto actúa como un supresor del apetito y es un derivado de las anfetaminas, estimulantes que pueden causar adicción si el paciente no es monitoreado por un equipo médico.

¿Qué dijo el diputado Venegas?

Venegas señaló este lunes que "voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad".

"El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas como una falta al reglamento de la Corporación", sumó.

"No consumo drogas"

A propósito del resultado positivo, el diputado aseguró que "se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso, con un medicamento denominado Sentis, preescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia. Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba".

"Hago presente que he renunciado a la Comisión de Ética de la Cámara, pues es esa instancia la que debe conocer el caso, y quiero dar garantías de total transparencia en esta resolucion", agregó.

El parlamentario del PS acotó que "no consumo drogas, y reitero que voluntariamente me sometí al test con total confianza. Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad".