"Se metió a la cabina y me empezó a pegar": Chofer de micro desmiente versión de pasajero y asegura no haberlo agredido

22 nov. 2023 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de las declaraciones que un pasajero acusado de propinarle una brutal golpiza a un conductor de bus RED entregó en exclusiva a Meganoticias, en las que negaba haberlo golpeado y aseguraba haber recibido malos tratos por parte del trabajador, finalmente el chofer del vehículo entregó su versión de lo ocurrido y desmintió los dichos del pasajero.

El hecho, que ocurrió cerca del mediodía del lunes en la comuna de San Bernardo, fue grabado por un testigo y el video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando el repudio de los internautas.

"Le dije que tenía que pedir las cosas 'por favor'"

Seaborn Danty, conductor de 35 años que trabaja para una empresa de buses RED que recorre la zona sur de la capital, explicó a LUN que todo comenzó cuando el pasajero, acompañado de su esposa y su hijo en coche, quiso subirse a la micro por la puerta del medio y no por la delantera.

"Ábreme la puerta", fue lo que le habría dicho el hombre, identificado como Cristian Salinas, lo que generó molestia en el trabajador. "Lo dijo de una manera prepotente y eso me dio rabia", afirmó.

"Le dije que tenía que pedir las cosas 'por favor'. 'Abre la puerta', insistió el tipo, y yo le volví a decir lo mismo. Al final la mujer con la que iba dijo 'por favor', y entonces lo dejé subir", relató Danty al citado medio.

Sin embargo, eso fue solo el comienzo de un pleito que aumentó en intensidad una vez dentro del transporte.

"Durante todo el viaje el pasajero estuvo insultándome"

"Durante todo el viaje el pasajero estuvo insultándome", recordó Danty, quien también le hizo saber a Salinas de que no se habían ubicado en el lugar correcto al momento de subirse al bus.

"Yo le dije que había maneras y maneras de pedir las cosas. Él me decía que no tenía por qué, si había pagado el pasaje, que era mi obligación. Le dije que no, porque el lugar donde había instalado el coche era para las sillas de ruedas, pero que eso igual no era lo importante. Lo importante era ser educado", sostuvo.

"Se metió a la cabina y me empezó a pegar"

Una vez en calle Urrutia con avenida Portales, la pareja finalmente tocó el timbre para bajar. "En el paradero había harta gente que quería subir, así que no me di cuenta si se bajó la pareja. Estaba más preocupado de los que subían", indicó el chofer.

Pero una vez que todos los pasajeros ingresaron al vehículo, notó que "el tipo del coche nunca se bajó, estaba esperando. Fue ahí que se metió a la cabina y me empezó a pegar. Yo no me podía defender, porque estaba amarrado con el cinturón de seguridad. Nunca me pude parar".

"En una, el pasajero agarra el extintor que estaba ahí cerca y me lo tira en la cabeza. Encima, se abrió el gollete y el extintor empezó a expulsar su contenido", añadió.

Esto le provocó serias lesiones, terminando con tres puntos en la frente y daño ocular. Debido a la gravedad del hecho, decidió poner una denuncia en la 38 Comisaría de Puente Alto.

¿Cuál es la versión del pasajero?

Al igual que Danty, Cristian Salinas aseguró a Meganoticias que los roces entre ambos comenzaron al momento de subirse al bus RED.

"Veníamos cargados, con un montón de cosas. Al hacer parar la micro, el conductor no quería abrir la puerta del medio para que ingresara el coche con mi esposa y el bebé. Yo le digo: 'Abre la puerta, porque es una persona con movilidad reducida'. Pero me dice que esa puerta es para personas con discapacidad", recordó.

Cristián le insistió en que los dejara subir por ese acceso y que, posterior a ello, su esposa pagaría el pasaje, pero el chofer habría hecho caso omiso, respondiéndole: "'No, es que primero se piden por favor las cosas y después se dan las gracias'".

Pasajero aseguró que el conductor lo amenazó

Una vez dentro del vehículo, Salinas no mencionó haberlo insultado. Por el contrario, indicó que el conductor le insistió en que "tenía que dar las gracias, que tenía que pedir las cosas por favor. Que era poco empático".

No solo eso, también afirmó que Danty "empezó a acelerar, empezó a saltar los lomos de toro", al punto que su esposa debió afirmarse para no caer.

Luego, cuando pretendían bajarse de la micro, el conductor lo habría amenazado: "Me empezó a decir que donde me viera me iba a pegar".

La discusión entre ambos comenzó a subir de nivel, al punto que el conductor, según la versión del pasajero, "me tiró todo el extintor en la cara", hecho que ocurrió en dos oportunidades. Tras esto, "yo le pesco el extintor y se lo tiro encima de él y se pega en la cara".

Esto último le habría provocado las heridas al conductor y no la supuesta golpiza de la que se le acusa. Respecto de la versión del pasajero, el trabajador afirmó que "todo eso es mentira. Yo tengo los puntos en la cara y él no tiene nada. La justicia va a ser la que va a zanjar esto".