La versión del pasajero que golpeó a chofer de micro: "No quería abrir la puerta del medio...me tiró todo el extintor"

21 nov. 2023 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Indignación causó en redes sociales un video en el que se ve a un conductor del Transantiago con su rostro ensangrentado, aparentemente, luego de ser agredido por un pasajero en la comuna de San Bernardo.

En exclusiva para Meganoticias, Cristián Salinas, el hombre acusado de propinarlo golpiza, entregó su versión de los hechos, asegurando haber recibido malos tratos y provocaciones por parte del chofer.

Discusión comenzó antes de subirse a la micro

Salinas explicó que el hecho ocurrió el lunes cerca del mediodía, cuando se disponía a subir a un bus de la locomoción colectiva tras pasar a comprar al supermercado junto a su esposa e hijo en coche.

"Veníamos cargados, con un montón de cosas. Al hacer parar la micro, el conductor no quería abrir la puerta del medio para que ingresara el coche con ella y el bebé", relató.

"Yo le digo: 'Abre la puerta, porque es una persona con movilidad reducida'. Pero me dice que esa puerta es para personas con discapacidad", recordó.

Cristián le insistió en que los dejara subir al transporte por el acceso del medio y que, posterior a ello, su esposa pagaría el pasaje. Pero el conductor hizo caso omiso y le respondió: "'No, es que primero se piden por favor las cosas, después se dan las gracias'".

"Pero eso no le corresponde a usted. Eso es otra cosa. Después la gente verá si le da las gracias al pagar el pasaje", le respondió Salinas al chofer.

Luego de unos minutos, finalmente les abrió la puerta para que subieran, pero los problemas continuaron arriba del vehículo.

Conductor habría manejado de manera imprudente

Mientras viajaban en la micro, "el hombre me decía que tenía que dar las gracias, que tenía que pedir las cosas por favor. Que era poco empático. Yo le dije que eso no le corresponde. Que yo pagando el pasaje, si le doy las gracias o no, eso quedaba a mi criterio", afirmó Cristián.

Más tarde, el conductor "empezó a acelerar, empezó a saltar los lomos de toro. Mi señora se afirmó y le empezó a gritar que frenara la micro, porque el niño se podía caer".

'Yo le dije: 'amigo, por favor, ándate más despacio, porque si se llega a caer el bebé, vamos a hablar de otra manera y esto tendrá otras consecuencias", rememoró.

Conductor no quiso detenerse en el paradero

Cuando se aproximaban a destino, el pasajero asegura que le pidió al conductor que detuviera la micro en un paradero, pero el trabajador se negó y, además, lo provocó.

"Te picas a choro, voy a dejarte al otro lado", le habría dicho a Cristián. Pese a ello, justo el semáforo dio luz roja, por lo que el chofer se vio en la obligación de abrir la puerta.

Cuando se estaban bajando, "me empezó a decir que donde me viera me iba a pegar. Que porque iba con mi señora yo le hablaba así. Yo le dije: 'No, amigo, al revés. Si tú no le hubieras dicho nada a mi señora, yo no te hubiera dicho nada a ti. Como tú estás huev... a mi señora y a mi hijo, tengo que dar cara por ellos".

Pasajero aseguró que conductor le lanzó un extintor

La discusión entre ambos comenzó a subir de nivel, al punto que el conductor habría cogido un extintor para arrojarle su contenido.

"Me tiró todo el extintor en la cara", afirmó Cristián, lo que ocurrió en dos oportunidades. Tras esto, "yo le pesco el extintor y se lo tiro encima de él y se pega en la cara".

Luego del golpe, el conductor habría resultado ensangrentado, de acuerdo a lo que se pudo ver en las imágenes viralizadas en redes sociales.

El pasajero y su familia fueron al consultorio para tratar posibles lesiones. Antes de eso, afirmó que ninguna persona defendió al conductor excepto un colega, "porque vieron que me tiró el extintor".

En cuanto a la acusación de que no pagó el pasaje, aseguró que eso es no verdad. "Es otra persona. Un paradero antes se volvió a llenar la micro", agregando que "tengo tres tarjetas BIP".