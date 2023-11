"Esto está perdido": Histórica tienda de Valparaíso deja la ciudad por la inseguridad y el comercio ambulante

21 nov. 2023 - 10:05 hrs.

Después de 64 años de historia, la tradicional tienda "Claudia" dejará Valparaíso para trasladarse a Viña del Mar, esperando salvar un negocio que se ha visto afectado por la inseguridad y el comercio ambulante que está instalado en calle Bellavista.

Los dueños avisaron que abandonarán la Ciudad Puerto a fines de noviembre y ahora están rematando sus lanas, carteras y artículos de regalo para ubicarse en la Galería Florida, ubicada en la Avenida Valparaíso de la Ciudad Jardín.

Pero "Claudia" no es el único recinto comercial porteño que está luchando contra la adversidad. Hay otros negocios que no quieren bajar sus cortinas, a pesar de sufrir robos de piezas históricas de sus fachadas.

"La cosa está mala, o cerramos o te vas"

Aurora Gárate es una de las propietarias de "Claudia". En diálogo con El Mercurio de Valparaíso, comentó que "no sé qué va a pasar aquí, esto está perdido. Si pasas entre (las calles) Salvador Donoso y Brasil es una feria (...) Venir no es atractivo para las personas, porque apenas puedes pasar por el comercio ambulante".

Frente a la fachada de la tienda "Claudia" hay comerciantes ambulantes que afectan sus ventas (Google Maps)

"Mi hijo (Christian Navarro, el otro dueño de la tienda) durante varios meses me dijo: 'Mamá, la cosa está mala. Decídete, o cerramos o te vas'. Encontró justo esta oportunidad (de Galería Florida) hace un mes y me comentó: 'Vi un local en Viña y lo voy a arrendar, así que nos vamos a fines de noviembre'. Todo esto con mucha pena", declaró la comerciante.

Inseguridad y miedo

Entre los motivos por los que la histórica tienda se va de Valparaíso, está la inseguridad: "La gente no baja (al plan de la Ciudad Puerto), porque le da miedo (...) Mis clientes, las más antiguas, me dicen: 'Me da miedo salir, bajo una vez a la semana al plan y me da tanta pena que dan ganas de llorar'".

La otra razón es el comercio ambulante, que en calle Bellavista copa ambas veredas: "Nadie nos ve, está lleno de toldos, aunque también debo decir que jamás he tenido un problema con ellos, pero es mucho".

Un café que no se quiere desvanecer

A pocas cuadras de "Claudia", por calle Esmeralda casi llegando a la esquina con Almirante Martínez, se encuentra "Foto Café". Sus ventas van a la baja y están sufriendo constantes robos de piezas históricas de bronce de sus vitrinas, lo que ha hecho más difícil la lucha por no bajar sus cortinas.

La fachada de "Foto Café" (Google Maps)

Rogando que no continúen las sustracciones de las pocas piezas que quedan, el administrador del local, Cristián González, reconoció que "esto es irrecuperable. Es un daño tanto para el negocio como patrimonial. Este edificio es parte del patrimonio de Valparaíso, parte del casco histórico de la ciudad".

Por último, el comerciante afirmó que "es deber de las autoridades preocuparse más de Valparaíso en materia de seguridad. Hay muy poca acción, mucho ruido, pero pocas nueces".