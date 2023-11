Gift card o dinero en efectivo: ¿Qué formato de aguinaldo navideño prefieren los chilenos?

18 nov. 2023 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

En época de festividades, el aguinaldo se ha convertido en una ayuda esencial para las y los chilenos.

Sin embargo, no todos los trabajadores podrían recibirlo, como por ejemplo los trabajadores del sector privado, cuyos empleadores no tienen la obligación de otorgar este beneficio. Además, ya no solamente se entrega una caja de mercadería o el dinero en efectivo, sino que algunos optan por dar una gift card.

¿Qué prefieren los chilenos como aguinaldo, gift card o dinero en efectivo?

El dinero directo al bolsillo lidera la lista de preferencias de los trabajadores, sin embargo, las empresas comienzan a optar por la tarjeta de regalo.

"Las gift cards digitales de Betterfly, no solo ayudan a las empresas a ahorrar costos, ya que les facilita la tarea de comprar y distribuir productos o servicios específicos, sino también entrega mayor libertad de elección a los colaboradores", explica Matías Zulueta, VP de Customer Success.

¿Quiénes recibirán aguinaldo de Navidad?

Un aguinaldo que se aleja del tradicional bono en efectivo, y que en promedio ronda los 100 mil pesos por trabajador.

Los pensionados hasta el 30 de noviembre y los trabajadores del sector público, si recibirán un aguinaldo de navidad. En el caso de las empresas privadas, no es obligación dar aguinaldo.

No obstante, desde la Dirección del trabajo aseguran que, "este bono se entiendo como un derecho adquirido por el trabajador por lo que opera con una clausula tácita, su entrega se vuelve obligatoria, aunque no este estipulado en el contrato y el monto otorgado no puede ser menor al entregado en años anteriores".

Cabe destacara que el aguinaldo constituye una remuneración, por ende el empleador debe efectuar los descuentos legales de previsión y salud, tal como ocurre con el sueldo de los trabajadores.

