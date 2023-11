¿Jordhy Thompson seguirá en prisión?: Durante la tarde se sabrá si la Corte de Apelaciones mantiene su medida cautelar

15 nov. 2023 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el recurso presentado por la defensa del futbolista Jordhy Thompson, imputado por el delito de femicidio frustrado contra su pareja, el que busca dejar sin efecto la prisión preventiva que fue decretada el pasado viernes 6 de noviembre por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El tribunal de alzada dará a conocer en horas de la tarde de esta misma jornada si el jugador de Colo Colo permanecerá en prisión o si la medida cautelar será cambiada por otra de menor intensidad.

Ir a la siguiente nota

¿Por qué apeló la defensa de Jordhy Thompson?

Fue el pasado viernes que el abogado defensor del jugador, José Mendoza, ingresó el recurso de apelación.

Tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, explicó que "hay cuestionamientos respecto a lo que se plantea sobre la dinámica de los hechos e hicimos presente las inconsistencias que hay en la carpeta, entre otras cosas, por ejemplo, la falta de acreditación de lesiones puntuales para efecto de determinar que hay un dolo homicida".

"Entendemos que hay otras situaciones previas que pueden poner en tela de juicio la efectividad de lo que está diciendo la víctima", señaló, afirmando que "no estamos en presencia de un intento de femicidio".

"Inicialmente lo que pedimos fue que mi representado quedara con firma semanal en la unidad policial y eventualmente se podría dar la posibilidad de que mi representado quedara con arresto domiciliario nocturno. En ese sentido, hay un lugar donde él puede pernoctar para efectos de mantener el arraigo para que esté en el país mientras se realiza la investigación de este proceso, que entendemos que es de gravedad", agregó.

¿Qué dijo la Fiscalía después de la audiencia?

Respecto a lo presentado por la defensa en la audiencia, la fiscal Pamela Valdés, jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, indicó que "en estos tipos de caso es complejo porque lo que se trata en el fondo es hacer un juicio de valoración contra la misma víctima, y la verdad es que presentó audios, unas fotografías, pero que no van al hecho mismo que ocurrió ese día".

"Acá no podemos ver lo que hizo la víctima anteriormente, si se desistió o no se desistió de una denuncia. Lo concreto es lo que hizo ese día el señor Thompson, que fue agredirla en distintas partes de su cuerpo, y lo más importante, por lo que está formalizado, es que la trató de asfixiar con sus manos, tapándo la boca y su nariz. Eso no puede ser atendido como un tipo de lesión, sino que él quería terminar con la vida de la víctima", añadió.

La detención de Jordhy Thompson

Fue en la madrugada del pasado lunes 6 de noviembre que Thompson fue detenido por Carabineros, luego de haber sido denunciado por su pareja.

"Hoy en la madrugada, Carabineros de la 36 Comisaría de La Florida recibe la denuncia de una mujer que fue agredida en contexto de violencia intrafamiliar", detalló el capitán Óscar González, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera.

Denuncias anteriores contra Thompson

Esta no es la primera vez que el futbolista se ve envuelto en una situación de este tipo, ya que el pasado martes 9 de mayo ya había sido formalizado luego de que un video lo captara en la discoteque Centro Parque, ubicada en la comuna de Las Condes, agrediendo a su pareja y a una amiga de ella a inicios del mes de marzo.

Sin embargo, no fue hasta el 31 de marzo que la pareja del deportista interpuso una denuncia por otras agresiones que habría sufrido el 29 de enero en el departamento que ambos compartían. De todos modos, anteriormente ya había realizado dos denuncias, las que fueron retiradas.

En dicha formalización, Thompson logró obtener una salida alternativa, tras lo cual no sólo quedó con prohibición de acercarse a las víctimas, sino que también se definió que debía someterse a una evaluación por control de impulsos y fijar su domicilio e informarlo. Asimismo, se le ordenó el pago de $2.200.000, que corresponden a un IPad y a un IPhone que rompió.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.