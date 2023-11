Anuncian acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes por Caso Convenios

14 nov. 2023 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro diputadas de la bancada Social Cristiana anunciaron la tarde de este martes que presentarán una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a raíz de la polémica en torno a la fundación Democracia Viva y el denominado Caso Convenios.

Se trata de las parlamentarias Sara Concha y Francesca Muñoz, acompañadas de Yovana Ahumada y Gloria Naveillan, quienes aún no han recolectado las diez firmas necesarias para elaborar el líbelo acusatorio.

La decisión tomada se da luego del informe que entregó Contraloría, en el que se da cuenta de un "patrón" de irregularidades en los Servicios de Vivienda y Urbanismo de 15 regiones del país.

"El ministro Montes tiene la responsabilidad política"

"Creemos que Chile no soporta más actos de corrupción que no tengan responsable político en un fraude al fisco que en Chile no tiene precedente", señaló la diputada Sara Concha Smith en un punto de prensa en el Congreso.

"Creemos que es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los que se ha jugado con el sueño de la casa propia, donde aquellos recursos que podrían ser para cumplir aquel sueño de muchos chilenos, ha sido destinado a las fundaciones de los amigos del Presidente (Gabriel Boric)", agregó la legisladora.

En la instancia, dijo que "el ministro Montes tiene la responsabilidad política de lo que acá ha ocurrido. En cualquier trabajo, quien está al mando es al que se le corta la cabeza, y acá han decidido cortar por lo más fino y eso no lo podemos tolerar".

La parlamentaria explicó que actualmente se está trabajando en la redacción del texto, y durante la próxima semana será presentada para su discusión en la comisión revisora.

"La evidencia está"

Según detalló la diputada Francesca Muñoz, una de las bases de la acusación apunta a "actos u omisiones para procurar la probidad. Todo es ampliamente ya conocido, todo lo que ha ocurrido con el Caso Convenios y fundaciones, hay una comisión investigadora que está trabajando, hay informes de Contraloría. La evidencia está".

"También tiene accionar el Congreso Nacional dentro de nuestro rol, de fiscalización, el que debemos cumplir. Estamos avanzando en el ámbito de las 10 firmas", añadió.

Posteriormente, manifestó que "se debe levantar esta acusación constitucional anti corrupción y esperemos que, de manera transversal, este Congreso Nacional la apoye para dar una señal clara al país en contra de todos los delitos que se saben y se conocen".

