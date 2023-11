Su pelotón resultó atacado: Chileno que pelea por Ucrania fue herido por drone

13 nov. 2023 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un chileno que se encuentra en Ucrania, resultó herido tras un ataque efectuado con un drone por el ejército ruso.

El nacional se encuentra en el país europeo defendiendo a Ucrania y, a pesar de que se quebró un brazo, está fuera de riesgo vital.

¿Quién es el chileno herido en Ucrania?

Sebastián Vackflores Schmidt, es un chileno que se encuentra en Ucrania defendiendo al país europeo desde mayo de este año.

A través de su cuenta de Instagram, mostró cómo se encuentra luego de haber recibido el ataque de un drone.

Chileno Sebastián Vackflores siendo intervenido tras ataque ruso

Los drones son elementos que se utilizan para operaciones de vigilancia y de ataque, en esta ocasión, él y su sección fueron víctimas de una ofensiva con granadas.

¿Por qué el chileno está defendiendo a Ucrania?

Hace algunos años, Sebastián conoció a una mujer ucraniana con la que mantuvo una relación amorosa. Dejó todo en Chile para irse a Europa, y a pesar de que terminó su vínculo con la mujer, se quedó en Ucrania para defender a ese país.

"Me duele todo y sigo molesto porque alguien me quitó el teléfono y ahora tendré que gastar el dinero que no tengo en uno nuevo y en medicamentos... pero estoy feliz de luchar para proteger a la gente de Ucrania, para mantener las promesas que hice hace mucho tiempo", consignó en una publicación.

Vackflores resultó con algunas heridas y su brazo quebrado, no obstante se encuentra fuera de riesgo vital.

