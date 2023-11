Desde el PC cuestionan posible refugio para deportistas cubanos: "Lo que cabe es que gestionen trámites en migraciones"

09 nov. 2023 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la posibilidad de otorgar refugio a los deportistas cubanos que escaparon de su delegación y no volvieron a su país tras los Juegos Panamericanos.

Al respecto, sostuvo que en lugar de realizar dicha solicitud, lo que deberían hacer son los trámites habituales correspondientes para poder radicarse en en el país.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo el presidente del Partido Comunista sobre la solicitud de refugio de los deportistas cubanos?

Al ser consultado si se opondría al refugio para dichos deportistas, Carmona respondió en Radio Infinita: "lo que ocurre es que no se opondría el Partido Comunista, sino la institucionalidad de la categoría del refugio, porque habría que hacer una legislación a medida".

AFP

En ese sentido, expuso que llegaron a Chile "en la delegación sobre 400 deportistas cubanos. Vinieron con pasaporte oficial, con traslado oficial, con la representación institucional de su país. En esa condición es evidente que no hay ninguna forma que uno diga que tienen una persecución como tal".

"Lo que cabe es que gestionen los trámites en migraciones y van a lograr radicarse en Chile"

"Yo creo que lo que cabe es que gestionen los trámites en la oficina de migraciones y cursen, como cursan muchos otros, incluyendo a otros cubanos, y van a lograr radicarse en Chile, y eso no va a tener ninguna dificultad", planteó el presidente del PC.

"Connotarle un tema político de por medio me parece que es más parte de una campaña, que tiene mucho interés la derecha, que de realidad", agregó.

Asimismo, Carmona reiteró que "yo estoy porque la gestión que ellas se proponen hacer para radicarse en Chile curse y tenga de la contraparte institucional las respuestas correctas del caso".

"Cuba no tienen ninguna pretensión de perseguir"

Respecto a las declaraciones de algunas de las deportistas, que pidieron ser acogidas en Chile debido a que son perseguidas, señaló que "yo creo que están incorporando un factor que no tienen. Pero en el caso de la iniciativa de nuestro país, no hace falta que les entreguen una categoría de acogerlas como una medida política, sino que no sea orientarlas a que sigan el camino que debe seguir un extranjero que quiere vivir en Chile".

"Yo entiendo que para Cuba como tal no tiene ninguna pretensión de perseguir a un deportista que no sea el rigor de que las cosas se hagan como institucionalmente corresponden", sostuvo.

"Ellas fueron parte de una delegación oficial... O sea, no era ninguna persecución", recalcó.

Además, sostuvo que "yo entiendo que no tienen dificultad" en volver a Cuba si así lo desean.