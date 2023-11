Video muestra violento portonazo en Puente Alto a conductor que salía de su casa para ir a trabajar

03 nov. 2023 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor sufrió un violento portonazo la mañana del jueves en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, luego que un grupo de delincuentes lo abordara afuera de su casa para robarle su vehículo.

¿Cómo ocurrió el portonazo?

El hecho ocurrió a las 07:12 horas, justo cuando la víctima se disponía a iniciar marcha para ir a la Universidad Santa María, en donde ejerce labores como coordinador.

Ir a la siguiente nota

El asalto fue captado por una cámara de seguridad del domicilio. En el video se ve al hombre subirse a su vehículo, momento en el que llega otro automóvil del que descienden tres hombres.

La banda delictual lo intimida con fierros, logrando que el conductor se baje. No conforme con ello, le piden que, incluso, le entregue su argolla de matrimonio.

Afortunadamente, a pocas horas del robo, el automóvil fue encontrado en inmediaciones de una fábrica, en calle Eyzaguirre, en la misma comuna.

"Me di cuenta que había un auto extraño"

"Al cerrar el portón, un poquito antes yo me di cuenta que había un auto extraño. Obviamente, no sabía si había gente arriba o no", señaló la víctima a Meganoticias.

"Una vez que entro en el vehículo, ellos me hacen la encerrona. Me intimidan verbalmente y con el fierro", agregó.

De acuerdo al trabajador, en medio de las amenazas, los delincuentes "hacen como que tienen algo en el polerón. El primero que me sorprende es el que abre la puerta por el copiloto".