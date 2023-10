"Esto no es casual": Senadora Paulina Vodanovic tras robo a su casa en la comuna de Ñuñoa

28 oct. 2023 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de delincuentes entró a robar durante la madrugada de este sábado al domicilio de la senadora Paulina Vodanovic (PS), en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

El robo en la casa de la senadora Vodanovic

El robo se habría registrado pasada las 01:00 horas, cuando la vivienda estaba deshabitada. A partir de ese instante, los delincuentes comenzaron a sustraer diversas especies.

Tras un llamado de alerta, personal de Carabineros se hizo presente en la morada y constató que el recinto había sido violentado y que los desconocidos ya no estaban allí.

El teniente coronel, Eduardo González, comisario de la 18 comisaría de Ñuñoa, se refirió al hecho y aseguró que "al momento, no existen detenidos. Estamos trabajando en eso".

"No es algo ocasional"

En horas de esta mañana, la senadora Vodanovic confirmó el delito y explicó que "no nos encontrábamos en nuestra casa anoche y pasada la 01:00 de la mañana nos avisaron que habían sacado la reja de una ventana. Trataron de entrar por la puerta y no pudieron".

"Finalmente hacen ingreso. Se llevaron especies, un televisor y algunas cosas. Pero la verdad es que lo que quiero relevar es la acción de Carabineros", sostuvo.

En este sentido, la senadora remarcó que "espero que la pronta acción de Carabineros, así como del fiscal que estuvo presente, tenga algún resultado".

El llamado de la senadora Vodanovic

Además, Vodanovic recalcó que "esto no es casual, no es el típico robo de entrar a una casa a sacar una bicicleta... No es algo ocasional... Aquí hay coordinación, porque ya en horas de la mañana habían abierto una reja y en el barrio existían otros incidentes en el día".

La senadora, por último, hizo un llamado diciendo que "aquí lo que tenemos que hacer es una campaña contra la impunidad".

