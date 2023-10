Caso Lencería: CDE se querella contra Camila Polizzi, Sebastián Polanco y otros involucrados por fraude al fisco

26 oct. 2023 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el Consejo de Defensa del Estado confirmó que interpuso una querella criminal contra Camila Polizzi, Matías Godoy y Sebastián Polanco, además de Simón Acuña, jefe de la división de desarrollo regional, y Tamara Vidal, funcionaria del Gobierno Regional de Biobío.

Distintos consejeros regionales y el gobernador Rodrigo Díaz se refirieron a la medida tomada por el CDE.

¿En qué consiste la querella del CDE contra Camila Polizzi?

De acuerdo a lo publicado en su sitio oficial, el Consejo de Defensa del Estado fundó su querella en “los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y que dan cuenta de una serie de acciones ejecutadas de manera concertada, por los funcionarios públicos y los particulares, para defraudar el patrimonio del GORE”.



Sobre cómo se realizó esta defraudación, señaló que fue “a través de la obtención de recursos para el desarrollo del programa 'Capacitación Ciudadana para Familias de Barrio Norte', el que sería ejecutado por la Fundación En Tí, pese a conocer que dicha fundación no cumplía con las exigencias establecidas, ni contaba con competencias en el área, causando con ello un perjuicio al erario Fiscal aún no determinado con exactitud, pero no inferior a $66.000.000”.

Reacciones de autoridades

Desde el consejo regional, Rodrigo Vera, afirmó que "en esto no puede haber doble discurso y la Fiscalía y el CDE tienen que tener las formalizaciones respectivas. Si las instituciones no funcionan, la democracia está en tela de juicio". “Esperamos que los responsables respondan ante los estamentos respectivos”.

En tanto, el consejero, Piero Blas, señaló que “entendemos que los documentos de la gobernación han sido entregados, han declarado las personas involucradas, por lo cual es extraño que esto se continúe ampliando. Espero que no haya algún tipo de atraso para poder aplazarlo incluso hasta las próximas elecciones”.

Otro consejero, Gabriel Torres, fue enfático en señalar que “hay antecedentes suficientes para querellarse contra estas personas y todos quienes resulten responsables, porque sabemos que hay muchas más personas involucradas y esperemos que con esta acción empiece a saberse la verdad efectiva de qué ocurrió acá en esta primera fundación”.

Finalmente, el gobernador Rodrigo Díaz indicó estar convencido de que “hemos sido engañados por personas inescrupulosas y haremos lo que esté a nuestro alcance para que sean sancionadas donde corresponda”.

