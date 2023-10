Conmoción por asesinato de joven de 16 años en Los Ángeles: Su vecino excarabinero está detenido por el crimen

25 oct. 2023 - 18:40 hrs.

Conmoción ha generado en la comunidad de Los Ángeles, en la región del Biobío, el asesinato de una estudiante de 16 años a manos de un hombre que entró a robar a su domicilio y terminó apuñalándola.

El hecho ocurrió el pasado jueves 19 de octubre y ya hay un detenido: se trata de un excarabinero y vecino de la víctima, de 34 años, quien fue formalizado el martes quedando en prisión preventiva.

Desde aquel fatídico día se han multiplicado las muestras de dolor ante la pérdida de la alumna de tercer año medio, realizándose velatones para exigir justicia.

Adolescente se había quedado en su casa porque estaba enferma

La fiscal Ana María Molina expresó que este caso "es uno de los más graves y dolorosos que uno ha visto en los últimos tiempos, tratándose de una víctima menor de edad, que se encontraba en situación vulnerable".

Esto último hace referencia a que la joven presentaba problemas de salud y pasaba por una "situación emocional", lo que la llevó a no asistir al colegio ese día, quedándose en su casa.

"En ese contexto, entra el imputado por la puerta, toma en la cocina un cuchillo carnicero y se dirige al dormitorio principal en donde se encontraba la víctima", explicó la persecutora, de acuerdo al relato del propio detenido.

La adolescente, que estaba acostada en la cama, se asustó al ver al hombre en la habitación. Este le dijo que necesitaba dinero, por lo que la menor "concurre a buscar una cantidad de plata que tenía en el dormitorio de ella, alrededor de 20 mil pesos".

Agresor obligó a la víctima a llamar a su mamá

"Le entrega ese dinero y el imputado lo considera insuficiente, se molesta y le dice que necesita más dinero", agregó la fiscal, indicando que es ahí cuando él se comienza a poner más agresivo.

El hombre intimidó a la menor, amarrándola de pies y manos con una cinta de género, para, posteriormente, obligarla a realizarle una videollamada a su madre, que en ese momento estaba trabajando.

"Toma él el teléfono, porque la víctima estaba amarrada, y contacta a la madre. La estudiante, desesperada, le pide la suma de 200 mil pesos, tratando ella de justificar que era para ciertas compras del colegio. La madre no logra entender esto, dice que no tiene y que no le va a pasar el dinero, y corta la llamada", señaló la persecutora.

Esto provocó la ira del imputado, procediendo a apuñalar a la adolescente en cuatro oportunidades. Le robó el teléfono, dejándola inhabilitada para poder pedir auxilio, y además se llevó el arma homicida, para luego darse a la fuga.

Detenido es vecino de la joven fallecida

La mamá de la joven, tras recibir el llamado, presiente que algo malo ocurrió y se dirige inmediatamente a la casa. "Se asusta, creyendo que le podría haber pasado algo, nunca pensando en esto, si no en otras cosas", explicó.

En menos de 15 minutos llegó a la vivienda, encontrando a su hija en el dormitorio, aun con vida.

"La víctima alcanza a señalar el apodo del imputado, porque lo ubicaba, no había ningún tipo de relación, ni de amistad ni sentimental, pero sí lo ubicaba porque era un vecino que había llegado hace poco tiempo ahí, hace algunos meses", comentó la fiscal.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció minutos después en el domicilio, sin embargo, sus últimas palabras entregadas a su madre le permitieron a la policía dar con el acusado.

Imputado era apodado como "El Guatón"

En concreto, la información entregada por la menor apuntaba a un hombre conocido como "El Guatón", quien era sobrino de una vecina y que había llegado a vivir a la casa contigua hace seis meses.

Tras ser entrevistado, una serie de contradicciones en su relato terminaron con su detención por su presunta responsabilidad en el hecho.

Este martes se decretó su prisión preventiva al ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

La medida cautelar también apuntó que el acusado "actuó sobre seguro y que la víctima estaba en su indefensión total, por ser menor de edad y mujer", comentó la jueza Lía Chepe.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.