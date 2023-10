Gobierno anuncia que Sinovac no instalará una planta de vacunas en Antofagasta y que optaría por Colombia

20 oct. 2023 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Gobierno dio a conocer que el laboratorio Sinovac no instalará su Centro de Innovación y Desarrollo (I+D) en la región de Antofagasta para la fabricación de vacunas contra el Covid-19, hepatitis e influenza.

Fue la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry quien confirmó esta noticia y además señaló que la empresa, estaría apuntando la instalación de su planta en Colombia.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el laboratorio Sinovac?

En entrevista con Radio Cooperativa, la ministra señaló que “lo que gatilló la decisión no fue un tema de permisos, fue un tema de tamaño de mercado, que son razones distintas".

"Particularmente es una planta que estaba pensada para un cierto tipo de vacuna. En sencillo, no se puede hacer todo tipo de vacunas en una misma planta, sino que son específicas para un tipo de vacunas y esa tecnología en particular tenía ciertas características de mercado que a Sinovac no le parecían lo necesariamente atractivo desde Chile y sabemos que había conversaciones con Colombia", agregó.

Igualmente, Etcheverry aclaró que “el desarrollo que tiene Chile en materia de vacunas es bastante avanzado y tiene que ver no solo con el empaquetamiento de las vacunas, sino que con la posibilidad de crear vacunas y de pilotear vacunas, que es algo que va mucho más allá de solo empaquetamiento".

"En ese sentido, los esfuerzos que están haciendo distintos investigadores como, por ejemplo, el profesor (Alexis) Kalergis, en que ya están avanzando en laboratorios donde se van a poder hacer muestras de vacunas con todas las certificaciones, lo que hace es poner a Chile en el espacio de los productores", cerró al citado medio.

Los anuncios sobre la planta Sinovac

Cabe recordar que esta planta de vacunas de Sinovac fue anunciada en 2021 por el Gobierno de Sebastián Piñera. "Es un día maravilloso, feliz, de orgullo: Chile vuelve a la producción nacional de vacunas, la confianza de Sinovac da una señal de apoyo al país", declaró el entonces ministro de Salud, Enrique Paris.

Pero, en mayo del 2022, de acuerdo al citado medio, el ministro de Economía, Nicolás Grau, expuso en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que Sinovac había concluido que el terreno ofrecido por Bienes Nacionales no cumplía con las condiciones que consideraba necesarias para desarrollar este centro.