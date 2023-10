Contralor afirma que Miguel Crispi debe rendir cuentas y Gobierno responde

16 oct. 2023 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

El contralor Jorge Bermúdez, compareció ante la comisión investigadora que indaga las responsabilidades políticas del Caso Convenios por el traspaso irregular de recursos públicos del Estado a organizaciones sin fines de lucro y determinó que el asesor de La Moneda, Miguel Crispi, debe rendir cuentas por no asistir a la instancia.

También apuntó a la Dirección de Presupuestos (Dipres), la que es liderada por Javiera Martínez, asegurando que entre 2022 y 2023, a su juicio, "hubo una tendencia por parte del Ejecutivo a alivianar la ley de presupuestos".

¿Qué dijo el contralor Bermúdez sobre Crispi?

"En un Estado democrático, uno de los principios fundamentales es rendir cuenta. No sólo significa dar cuenta cómo se están gastando los recursos públicos, significa dar razón, justificar las decisiones y las actuaciones que una autoridad pública toma, cualquier persona en un Estado democrático tiene el deber de rendir cuentas, independiente de la denominación del cargo. Esa es la regla general", sostuvo Bermúdez.

"Hay distintos mecanismos de control, uno de esos es una comisión investigadora que tiene legitimación democrática, que ni el contralor ni los otros funcionarios tienen...", agregó el contralor.

Además, indicó que la Contraloría dará el tiempo para que Miguel Crispi explique por qué no tendría que comparecer ante la comisión a la cual ha faltado en dos oportunidades para que explique y responda a los cuestionamientos respecto al convenio firmado entre Gobierno Regional de Antofagasta y la Fundación ProCultura, cuando él era subsecretario de Desarrollo Regional. Asimismo, conocer cuándo se enteró del caso de Democracia Viva.

¿Qué dijo el contralor Bermúdez sobre Martínez?

Bermúdez también se refirió a las modificaciones que realizó la Dirección de Presupuestos, la que es liderada por Javiera Martínez, entre el 2022 y el 2023 en relación con la transferencia de recursos de los Gobiernos Regionales a organizaciones sin fines de lucro.

"Hubo una tendencia de parte del Ejecutivo a alivianar la ley de presupuesto de glosas presupuestarias. Lo que ocurrió ahí fue básicamente que se abreviaron, se acortaron las glosas presupuestarias, pero en realidad se hicieron remisiones a otro tipo de normativas", dijo el contralor ante la comisión investigadora.

"Se le encomienda a la Dipres que dicte un reglamento para regular el procedimiento donde uno entendería están los requisitos, están los antecedentes que se van a exigir, donde está el procedimiento concursal, pero a su vez le encomienda a un tercero que en este caso fueron los gobiernos regionales que ellos dicten un reglamento", añadió.

Por último, Bermúdez dijo que "nosotros no llegamos al análisis de los reglamentos y si se han dictado o no por parte de los gobiernos regionales, pero sí lo que puede ocurrir es que esta regulación regional que se supone que atiende a las asignaciones directas, puede quedar laxa o no dependiendo el criterio que tenga el gobierno regional dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplia".

¿Qué dijo el Gobierno sobre la rendición de cuentas de Crispi?

El ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que "la discusión de este caso en particular tiene que ver en cuál es el sistema de rendición de cuentas específico y adecuado. Sobre este punto, el Gobierno quiere ser bastante claro: este es un asunto que no tiene que ver con Miguel Crispi, es un asunto que tiene que ver con el estatuto de la Presidencia de la República".

"El señor Miguel Crispi está sometido al régimen de control más estricto que puede tener cualquier ciudadano en este país, que es la investigación penal, en ese contexto es donde se está realizando la investigación. Lo segundo, respecto de una segunda institución que tiene controles amplios, que es la Contraloría General de la República", explicó.

"La Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto"

En ese sentido, expuso que "la discusión de la situación de este caso en concreto es si la Presidencia de la República, y quienes prestan servicios en ella, por la naturaleza de los servicios que prestan, están obligados a comparecer a una comisión investigadora y entregar información de los asuntos de los cuales tienen conocimiento en el desarrollo de sus funciones".

"En opinión del Ejecutivo, existen suficientes argumentos para sostener (...) que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto", aseveró.

Además, recalcó que "no es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, es cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como estas".

"El contralor ha anunciado que se le va a requerir informe al señor Miguel Crispi, él deberá responder, pero adicionalmente es necesario tener presente que de lo que se dictamine en este caso no sólo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino que para cualquier presidencia que se suscite en el futuro", añadió.