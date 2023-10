Mostró su pase escolar y micrero lo llevó hasta una comisaría por usarlo un domingo para ir a su trabajo en el Biobío

13 oct. 2023 - 12:05 hrs.

Un particular altercado protagonizaron un chofer del transporte público y un estudiante de educación superior durante un recorrido que une a las comunas de Florida y Concepción, en la región del Biobío, el pasado domingo 8 de octubre.

Resulta que el conductor de la micro llevó al joven hasta una comisaría de Carabineros en Concepción, presuntamente porque este último pagó el pasaje utilizando la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), conocido como pase escolar.

El pasajero afectado grabó lo ocurrido con su celular. Por lo que se aprecia en el registro, el micrero intentó quitarle el teléfono al ver que estaba siendo grabado y manifestó que le diría a la policía que el estudiante intentó asaltarlo.

Se trata de una confusa situación que escaló hasta la Seremi de Transportes y la empresa representante de la línea de buses. Mediante declaraciones, parte de los involucrados detallaron el episodio.

El joven denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales (Instagram)

¿Qué dijo el estudiante?

El joven, identificado como José Miguel Aravena, relató que "yo trabajo todos los fines de semana. (Aquel domingo) me dirigía a mi trabajo, que son tres paraderos desde mi casa", consigna Radio Bío Bío.

"Tomé la micro de siempre, a las 09:20 horas de la mañana. Al intentar bajarme, el chofer me dice que mi pase no le sirve, porque vengo a trabajar, que no puedo usarlo y que no corresponde; por lo tanto, me iba a llevar a la comisaría", agregó.

En su video a bordo de la micro, el pasajero relató sentirse "prácticamente secuestrado" por el chofer de la micro, quien no lo dejó bajarse del bus hasta llegar a una comisaría.

Empresa de buses entregó una versión de los hechos muy diferente

Desde la empresa Nueva Libertadores, su representante, Ulda Espinoza, dio una versión de los hechos que no se asimila a la que entregó el estudiante.

"Se produjo un altercado entre ellos dos, porque el joven quería que (el bus) se detuviera en un paradero que no corresponde, fuera de paradero. El pasajero se molestó, insultó al conductor y lo zamarreó un poco", expuso la mujer.

Así era la micro en la que el estudiante fue llevado a una comisaría de Carabineros (Facebook)

Espinoza aseguró que el transportista, ante la supuesta brusquedad, "también se molestó, como cualquier persona, y se dio cuenta de que el adolescente estaba en estado etílico (ebriedad). Al percatarse, el joven se alteró y el conductor le dijo 'en ese estado no puedes hablar ni hablarme, te llevaré a Carabineros'".

Universitario presentó reclamo en la Seremi de Transportes

En conversación con Canal 9 Bío Bío Televisión, Aravena declaró que "puse un reclamo en la Seremi de Transportes. Ellos son los encargados de dejar claro cuál es el procedimiento".

El titular del organismo regional —dependiente del Ministerio de Transportes—, Héctor Silva, señaló que "a la luz de los antecedentes que hemos visto, podrían configurarse algunas faltas que no deberían haberse realizado, principalmente el no hacer valer el pase escolar" por parte del chofer.

Cabe recordar que tanto el Ministerio de Educación como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) aclaran en sus respectivos sitios web que la Tarjeta Nacional Estudiantil se puede utilizar "de lunes a domingo, las 24 horas del día, durante todo el año y en todo Chile".

