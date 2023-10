Joven sobreviviente de accidente en San Pedro de la Paz: "La bocina del Biotren fue lo último que alcanzo a escuchar"

12 oct. 2023 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las sobrevivientes de la fatal colisión entre el Biotren y un microbus, ocurrida a inicios de septiembre en San Pedro de la Paz, región de Biobío, entregó su testimonio sobre el momento del accidente y cómo le cambió la vida.

Se trata de Kimberly Escobar, una joven oriunda de Los Ángeles que es estudiante de enfermería y que se encontraba abordo del bus de locomoción colectiva cuando ocurrió el choque, que dejó a siete personas fallecidas.

"La bocina del Biotren fue lo último que alcanzo a escuchar"

La joven se estaba trasladando al Cesfam Boca Sur, donde estaba efectuando su internado, cuando ocurrió el choque, que fue provocado cuando el bus no se detuvo ante las barreras de la línea férrea.

"Yo soy interna de enfermería. Llevaba un mes ya viajando hacia el Cesfam y me quedaban exactamente dos meses para terminar y tener mi título universitario", contó Kimberly a Canal 9 Bío Bío TV.

ATON

La estudiante indicó que recuerda que estaba "escuchando música y mirando por la ventana, y veo a dos autos parados delante de la línea que ya estaba abajo, y yo en mi mente digo '¿por qué el bus va a cruzar si están los dos autos parados, la línea abajo?'".

Asimismo, señaló que habían "muchos autos tocando la bocina y aparte la bocina del Biotren, y es lo último que alcanzo a escuchar porque después fue el impacto".

¿Cómo se encuentra Kimberly después del choque entre el Biotren y el bus?

La joven contó que a raíz del impacto sufrió "una fractura de fémur y tuve una lesión en la cara y he estado con proceso de recuperación, de rehabilitación. Va a ser un proceso largo, pero lo estamos logrando".

"Ha sido un cambio completamente radical de convertirse en una persona activa, que realizaba ejercicio, que le gustaba salir, a no poder realizarlo ahora porque mi proceso de recuperación igual va a ser largo. Entonces ha cambiado completamente", detalló.

"Actualmente estoy con terapia kinesiológica y ha sido un proceso duro, más que la rehabilitación, el dolor de las terapias que uno tiene, y estoy a la espera de tratamiento psicológico. Hay que esperar por el sistema de salud", añadió.

Sobre el internado que estaba realizando en el Cesfam, aclaró que "lamentablemente se va a tener que posponer, depende de mi recuperación. Lo más probable es que la reinicie el otro año, que puede ser el primer o segundo semestre, y se va a atrasar todo".

"No sé cómo voy a reaccionar cuando me suba a alguna micro"

Al ser consultada si había presenciado anteriormente una falta similar a la que produjo la colisión, respondió que "lo de la línea férrea me tocó vivirlo pero no lo no la había visto anteriormente, pero sí en mi día a día muchas veces me tocó ver que los choferes, tanto de los microbuses o de los autos, se pasaban en rojo, no esperaban, aceleraban, andaban rápido. Eso era la mayoría de mi día a día para ir al Cesfam, porque el recorrido que hacía igual era largo".

Respecto a si volverá a subir al transporte público después de lo que vivió, señaló: "no lo sé, tampoco sé cómo voy a reaccionar en el momento que me suba a alguna micro".

Acciones legales que está tomando por el accidente

Kimberly aseguró que "después del accidente estamos trabajando en colaboración con un abogado, principalmente para buscar a los responsables y que se haga justicia de esto, para que no sigan ocurriendo esta gravedad de accidentes".

Sobre si llegará hasta las últimas consecuencias hasta sentir que se hizo justicia, sostuvo que "sí, porque hace poco igual hubo un accidente parecido, así que algo anda mal para que vuelvan a ocurrir esos hechos".

Asimismo, indicó que espera que "se tomen las medidas necesarias para poder tener una investigación exhaustiva para que se pueda mejorar y que se cumplan las fiscalizaciones, porque este tipo de accidente no puede volver a ocurrir".

El choque entre el Biotren y el microbus

Fue el pasado 1 de septiembre, cerca de las 08:00 horas en el cruce Boca Sur, en la ruta 160, luego que el vehículo de locomoción colectiva traspasara la barrera.

Producto del hecho murieron siete personas, cinco en el lugar y dos que perecieron mientras recibían atención médica.

El chofer del bus fue detenido, y todavía se encuentra siendo atendido en un centro asistencial. De todos modos, será formalizado de manera telemática este martes 17 de octubre.