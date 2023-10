Alertan por libros infantiles que podrían generar riesgos para los niños: ¿Cuáles son?

12 oct. 2023 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Sernac dio a conocer una alerta de seguridad que realizó la empresa Make Believe Ideas Ltda (MBI) sobre una serie de libros infantiles que cuentan con un posible defecto en los anillos de encuadernación.

Esta imperfección podría representar un riesgo de asfixia para los menores de edad que manipulen estos libros, los que fueron comercializados entre agosto de 2022 y julio de 2023.

¿Cuáles son los libros infantiles defectuosos?

En concreto, los libros son los correspondientes a la serie "Rainbow Road Board", cuyos títulos son “Dinosaur's First Words”, “Unicorn's Colours” y “There was an Old Lady who Swallowed a Fly”.

De acuerdo a Sernac, los productos afectados son libros infantiles etiquetados y comercializados para niños de 0+ años, encuadernados con anillos circulares de plástico.

Son estos anillos los que pueden desprenderse en determinadas circunstancias, según lo que indicó la empresa. Si bien no se han registrado lesiones asociadas a esto, MBI los dejó de fabricar y los está retirando del mercado.

¿Qué hago si ya compré uno de los libros?

Sernac informó que la compañía hará un reembolso en formato giftcard a los consumidores que hayan adquirido alguno de los libros.

La giftcard puede ser canjeada en Color Animal, UMARA, Canadienne, WADOS, Florsheim, Perry Ellis o Trial, y para acceder a ella deben:

Visitar el sitio web https://www.recallrtr.com/rr y seguir los pasos que ahí se indican (registrarse).

Posteriormente, se le pedirá que escriba "Retirado" y el código asignado a su registro en el (los) libro (s).

Recibirá el código como parte del proceso de registro. Haga y suba una foto que confirme la posesión del (de los) libro (s).

Declare que desechará el (los) libro (s) a la basura.

En caso de dudas, los consumidores deben contactarse directamente con la empresa a través de puntos de contacto e información.