Confirman que víctimas fatales de accidente en Romeral viajaban en un auto robado y sin patente

¿Qué pasó?

Luego del accidente de tránsito registrado la mañana del lunes en la comuna de Romeral, región del Maule, en el que cuatro personas fallecieron y una quedó herida de gravedad, desde Fiscalía confirmaron a Meganoticias que el vehículo en el que se movilizaban tenía encargo por robo y no portaba patente.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 03:00 horas, en la Ruta J-55, a la altura del kilómetro 17,2, cuando el automóvil impactó el muro de una vivienda y luego volcó a un costado del camino.

"Por un peluche que yo llevaba pude identificarlo"

En conversación con VLN Radio, Fernando Rojas Cañete, dueño del vehículo robado, señaló que este le fue sustraído desde su casa en la localidad de Sarmiento, comuna de Curicó, cerca de las 22:00 horas del pasado domingo.

"Mi hija llegó a la casa, el auto no estaba y pensó que yo estaba trabajando. Cuando me levanté a las 01:30 para ir a la Felicur (Feria Libre de Curicó), no lo vi y tuve que ir en bicicleta", relató el afectado, quien se desempeña como feriante.

Luego, aseguró que "a las 05:20 horas (del lunes), escuché la noticia de que unos jóvenes habían chocado en Romeral. Me llamaron los Carabineros, me dieron las características del auto y por un peluche que yo llevaba atrás pude identificarlo".

"Fueron años de trabajo juntando plata para comprar un auto para poder trabajar. Pero no lo siento por eso, sino por la muerte de los cabros", manifestó el hombre, quien, tras el hecho, perdió por completo el vehículo.

No se ha confirmado participación de las víctimas en el robo

En tanto, desde la Fiscalía del Maule aclararon que no se ha confirmado que los fallecidos estén involucrados en el robo del automóvil.