Colegios que habían sido cerrados en Tiltil seguirán sin clases por movilización de profesores

03 oct. 2023 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

El sindicato de profesores de Tiltil decidió que los docentes de los colegios que fueron cerrados en la comuna se mantendrán movilizados, por lo que las clases aún no podrán ser retomadas.

La decisión fue tomada pese a que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunciara la entrega de recursos al municipio para cubrir la falta de dinero para administrar las escuelas.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijeron los profesores?

Luego de una asamblea del gremio, según consignó Radio Bío Bío, la presidenta del sindicato, Alejandra Arévalo, informó que "en la reunión se decidió mantenernos movilizados hasta que se nos pague el sueldo íntegro".

"Todo esto es porque muchos de los docentes que trabajan en Tiltil viven en Santiago o en regiones, por tanto no cuentan con los medios para movilizarse a los establecimientos", indicó.

"Si ellos no pueden viajar, es netamente porque no están sus sueldos pagados, no está su sueldo al día", aseveró.

Los recursos anunciados por el Mineduc

Previamente, el ministro Cataldo había asegurado que "vamos a liberar los recursos retenidos de la municipalidad, a través de un proceso que haremos en tribunales".

"Adicionalmente, vamos a hacer una distribución acelerada del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que beneficia no solamente a Tiltil, sino que a otras comunas, que es parte de un proceso regular, pero que va a acelerar la entrega de los recursos para que, antes de la quincena de octubre, puedan ser integrados a la comuna", agregó.

"Vamos a trabajar junto a los equipos regionales del Ministerio y la Superintendencia de Educación en el acompañamiento técnico y administrativo de la Municipalidad de Tiltil, instalando una mesa en la comuna, porque lo más importante es que retomemos cuanto antes las clases, para que nuestros niños, niñas y adolescentes no pierdan más tiempo de trabajo", señaló.

De todos modos, en ese momento aclaró que el retorno a clases estaba sujeta a la disposición de los trabajadores que aún no reciben sus sueldos.