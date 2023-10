Denuncian que su panadería lleva meses tomada: Se la arrendaron a sus trabajadores y nunca más les pagaron

02 oct. 2023 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia de la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana, se encuentra denunciando que su panadería lleva meses tomada, por personas que no pagan arriendo ni las cuentas de servicios básicos.

Desde el pasado mes de abril que están intentando recuperar el local, situación por la que han sufrido amenazas y agresiones verbales y físicas.

¿Cómo se tomaron la panadería?

Los dueños del recinto contaron que decidieron arrendar la panadería a estas personas, ya que antes trabajaban para ellos y no querían entregar el local a desconocidos.

La dueña explicó en Mucho Gusto que "pusimos término de contrato porque la panadería estaba deteriorada, sucia. Ellos se atrasaban, nos tienen con deudas de luz, de agua, no pagaban a tiempo los arriendos. Por eso pusimos término de contrato".

"El día que ella tenía que salir, el 31 de julio, hasta ese día tuvimos una relación cordial y ella siempre dijo que se iba, y tres horas antes de entregar el local dijo que no se iba a ir, que iba a seguir hasta las últimas consecuencias, y ahí se tomaron la panadería y se encerraron, pusieron tablas y tornillos", contó.

Agresiones y amenazas

La familia aseguró que desde entonces han sufrido amenazas y agresiones verbales, las que incluso han llegado a ser físicas.

Uno de estos episodios quedó registrado en un video, donde se puede ver que los dueños del local enfrentan a sus ocupantes, quienes responden con amenazas e incluso una mujer empuja a la persona que está grabando.

"Sinvergüenza, ladrones, se quedan con lo ajeno", afirmó la víctima.

"Nosotros siempre tenemos que pasar por aquí sí o sí y ellos se burlan, se ríen de nosotros, porque ellos saben que se están aprovechando de esto, porque saben cómo funciona la ley, se la conocen de memoria... Ellos dijeron que se van a ir cuando el juez los saque porque saben que esto se va a demorar meses", señaló.

Deudas

La pareja de la mujer, manifestó que "es injusto que nosotros no podamos entrar a trabajar, a ocupar nuestros equipos que se tomaron ellos ilegalmente. Ellos no están pagando contrato, no están pagando arriendo, nos tienen con deudas... Hoy día me avisaron que nos van a quitar el auto por no pago, nos van a quitar la casa y nadie se hace responsable de esto".

Respecto a lo adeudado, detalló que "hoy día llevamos más de $15 millones de arriendo, luz y agua, y no han pagado ni un peso".

"Cuando les cortan la luz, pagan una (cuenta). Siempre van pagando cuando se la cortan, pero la deuda sigue quedando", explicó.