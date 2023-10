Familia denuncia portonazo e intento de secuestro de menor de edad en Cerro Navia: Cámaras de seguridad captaron hecho

01 oct. 2023 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia denunció que, en medio de un portonazo, delincuentes intentaron secuestrar a una menor de edad en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del sector. Al respecto, la madre de la niña y quien vivió el robo habló con Meganoticias Alerta para contar cómo sucedieron los hechos.

¿Qué dijo la mamá de la menor de edad?

“La chiquitita está afectada, ha tenido problemas para conciliar el sueño, ella habla mucho de la situación que vivió y es muy consciente de lo que pasó. Como familia nos sentimos vulnerados porque pasó dentro de nuestra casa”, relató Susan, la mujer afectada.

“Ellos siempre estuvieron conscientes de que la niña estaba en el auto y no les importó, yo les rogaba, siendo que ya había entregado las llaves... La persona que se llevó al auto tenía a la niña dentro, y afuera el otro ladrón me tenía retenida”, agregó.

“Yo les suplicaba que me soltaran para poder llevármela y no les importaba; yo me demoro más o no intento forcejear con ellos, y se la llevaban”, añadió.

"El hombre que se llevó el vehículo era el más agresivo, me golpeó en dos ocasiones en la cara para que no gritara y el otro tipo me tenía agarrada del cuello y con la boca en la mano. Claramente, la fuerza de ellos es superior, pero en mi desesperación como mamá y de rescatar a mi hija, saqué fuerzas, logré soltarme, abrí la puerta del auto y tomé a la niña", dijo Susan.

"Salí a pedir ayuda, pero en ese momento no había nadie, estaba totalmente sola. Seguí gritando por si alguien podía salir de alguna casa mientras los hombres seguían en la mía", aseveró.

Las imágenes de las cámaras de seguridad