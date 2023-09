Trabajadores de la Salud marchan por despidos masivos y acusan incumplimiento del Minsal

29 sept. 2023 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, se llevó a cabo la gran marcha nacional de la Confusam tras catalogar como insuficientes las respuestas por parte del Gobierno a sus petitorios, entre los que se encuentran temas como el incentivo al retiro y el fin del contrato a más de seis mil trabajadores tras el término de la Alerta Sanitaria por Covid-19.

La presidenta del gremio afirmó que las relaciones con el Ministerio de Salud se encuentran rotas y piden al Presidente Gabriel Boric que la titular de esta cartera retome el diálogo.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo la presidenta de Confusam?

En medio de una marcha en Santiago, que se llevó a cabo en la Alameda, Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, afirmó que “estamos en nuestro tercer día de paro, con una adhesión de país del 93%, el Gobierno y el Ministerio de Salud nos obligó a salir a la calle, no cumplen lo que firma la ministra, aquí hay temas administrativos que podría haberlos solucionado”.

Marcha Confusam. Meganoticias

“Escuché el mensaje del Presidente (sobre el Presupuesto 2024 en Salud), si habla de un 8,1%, pero habría que desglosar cuánto realmente va a la atención primaria. Tengo mis dudas”, agregó.

Además, enfatizó en que “estamos en la calle por incumplimiento del Ministerio que tiene que ver con la violencia en los servicios de salud, temas administrativos de perfeccionamiento, trato usuario, y el incentivo al retiro”.

“Están rotas las relaciones de conversaciones”

Sobre las conversaciones con el Gobierno, señaló que han dialogado “con Hacienda y con DiPres, que ha entregado una propuesta de ampliar el incentivo al retiro para todo el sector público hasta diciembre del 2025, darnos más cupos. Pero realmente no sabemos qué va a ocurrir con los otros temas, que son administrativos, que debería el Ministerio (de Salud) a llamarnos a conversar”.

“Están rotas las relaciones de conversaciones, yo creo que así no se reconstruye la Salud Pública y por eso le hago un llamado al Presidente: Ordene a la ministra a dialogar, a buscar soluciones, no nos obliguen a parar nuevamente en octubre. No van a ser tres días, van a ser más”, agregó.

Sobre los compromisos que no se habrían cumplido, señaló que “la ministra, en el mes de marzo, tuvimos un paro que tampoco quería conversar, pero desde la Presidencia le pidieron conversar con nosotros”.

“Ella firmó un protocolo de acuerdo de trabajo, con los temas de incentivo al retiro, trato usuario, perfeccionamiento, pasantía internacional, violencia y financiamiento. Ella desconoce lo que firmó y eso lo dijo tajantemente el subsecretario de salud, Osvaldo Salgado, la semana pasada. Dijo que no había recursos, que no podían hacer nada, y no han hecho ninguna instancia de diálogo con la Dipres”, cerró.