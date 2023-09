"Pensé en lanzarme del auto": Mujer relata "noche del terror" que vivió al ser amenazada por conductor de aplicación

26 sept. 2023 - 12:48 hrs.

Para muchos, pedir transporte en automóvil por una aplicación de celular significa mayor comodidad y rapidez para llegar a distintos destinos, pero también puede implicar un riesgo de recibir malos tratos, acoso o incluso un secuestro.

Esas son algunas de las experiencias que han vivido quienes han denunciado momentos momentos en los viajes efectuados por los vehículos que solicitaron a través de reconocidas aplicaciones de transportes.

Mega Investiga descubrió un mercado negro de Uber, Cabify y Didi, un espacio donde conductores inescrupulosos lucran y suplantan la identidad de otros.

En específico, a través de Internet se venden y arriendan cuentas para aplicaciones de transporte de pasajeros.

Arriendo y venta

"Mi cuenta es antigua, tiene como seis años ya", indicó Jorge, quien a través de Facebook arrienda su cuenta Uber a $20 mil la semana y $80 mil al mes.

"La cuenta yo la arriendo... Al último que la tuvo, yo se la quité porque no me pagaba, era un venezolano... Con el tema de los pagos tienes que ser puntual", sostuvo.

Al revisar la web también se encuentran ofertas de hasta $70 mil para comprar usuarios de Uber, Cabify y Didi, a nombre de otros.

Tanto los conductores como los vendedores se saben todas las artimañas para no ser descubiertos y lograr poner tras los volantes a personas que no cumplen con los requisitos mínimos y que incluso pueden tener antecedentes penales.

"Tienes que tener la cuenta abierta. Todos los días abrir la cuenta. La abre y si no trabajas la cierra. Pero si dejas pasar un días o dos días sin abrir la cuenta te pide reconocimiento facial y ahí tendrías que venir a mi casa, juntarnos por ahí para que yo me saqué la foto", afirmó Jorge.

No era dueño del vehículo y no tenía licencia chilena

El pasado 18 de junio, para el Día del Padre, Gabriela junto a su vecina Isabel pidieron por la aplicación Didi un transporte, para visitar un cementerio en la comuna de La Florida.

Cuando iban viajando, el conductor de la aplicación no respetó una luz roja en la intersección de Avenida Departamental con Pedro Aguirre Cerda. El automóvil impactó a otro vehículo, dejando a ambas pasajeras gravemente heridas.

Pese a todos los intentos por reanimar a Gabriela, el personal médico no logró salvar su vida y falleció a los 75 años, mientras que Isabel se mantiene en estado grave.

"El conductor se dio a la fuga, llegó a la comisaría diciendo que el vehículo se lo habían robado... No entiendo cómo va a conducir una persona que no es dueño del vehículo, con una licencia que no es chilena, que además comete esta falta", manifestó Felipe Fuentes, sobrino de Gabriela.

La persona detrás del volante era Anthony Zambrano Sánchez, de 33 años, quien manejaba un automóvil arrendado. En tanto, la cuenta que utilizaba aún es materia de investigación.

"El conductor, primero que todo, no tenía licencia de conducir chilena, él era venezolano. Del dueño del vehículo, porque él no era dueño del vehículo, no sabemos nada", indicó Felipe.

"No entiendo cómo la justicia deja libre, porque no está en una cárcel, está en arresto domiciliario. ¿Qué pasa si él se va? ¿Qué pasa si se arranca?", cuestionó.

¿Qué dijo Didi?

A través de un comunicado, Didi afirmó que "contamos con más de 20 funciones de seguridad y ocho modelos de Inteligencia Artificial, lo que ha dado como resultado un 99,9% de viajes finalizados sin incidentes".

"Didi también cuenta con una función de reconocimiento facial para conductores, quienes son verificados a través de una selfie en la app para confirmar que el conductor o conductora es la misma persona registrada en el sistema", agregó la empresa.

"Pensé en lanzarme del auto"

Cherie Galaz denunció haber sufrido acoso por un chofer de Uber. "Había escuchado otros testimonio de mujeres que le había pasado esto, pero uno lo ve lejano. Pero me tocó, me tocó vivir la noche del horror, del terror, con un tipo que no tenía idea quién era", expresó.

El 28 de mayo del año 2022 pidió un Uber para ir a una fiesta con unos amigos en Viña del Mar. "Me subí, le dije buenas noches como corresponde y él no me contestó... Después seguimos en la ruta y él iba muy rápido, ahí ya me asusté, le mandé un mensaje a una amiga, porque cuando le dije que por favor bajara la velocidad, y le pedí que se fuera por otra ruta que era más cercana, empezó a decirme garabatos y a gritarme muy fuerte", recordó.

La mujer aseguró que el hombre le dijo:"Si yo quiero te llevo a otro lado, voy a llamar a mis amigos (...) te vamos a violar entre todos".

"Ahí me paralicé, mi corazón sentía que se me iba a salir y en un momento pensé en lanzarme del auto", contó.

"Traté de abrir la puerta, yo dije que en algún momento que le tocará un auto adelante yo voy a poder bajarme, pero no la pude abrir y abrí el vidrio para poder abrirla desde afuera", agregó.

Cherie continuó su relato, señalando que el conductor "pasó muchos semáforos en rojo, varias veces casi chocamos porque iba muy rápido, y en algún momento un auto se puso adelante en un semáforo en rojo y otro auto al lado y pude abrir y bajarme".

Además de viralizar su experiencia, la mujer interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Viña del Mar contra el conductor del Uber, pero la investigación no prosperó por la falta de pruebas.

¿Qué dijo Uber?

También en un comunicado, Uber indicó que invierten "fuertemente en mantener un robusto proceso de activación de socios", el que incluye "la validación de documentos mediante tecnología y equipos especializados en detención de fraude" y la "revisión de antecedentes".

La compañía recalcó que además implementan tecnología de reconocimiento facial.

"Cualquier oferta para obtener acceso a la aplicación de Uber mediante métodos ajenos a la misma, como son las publicaciones en redes sociales, representaría un engaño o potencial fraude, sin relación con Uber".

Algo similar indicó Cabify, aplicación que aseveró contar "con diversos protocolos y algoritmos que nos ayudan a verificar la identidad de los conductores y pasajeros, además tenemos un sistema que nos permite detectar patrones sospechosos o posibles cuentas falsas que puedan crearse para defraudar".