Marcianeke fue una de sus víctimas: Mujer estafó en $700 millones a decenas de familias con falsos viajes

¿Qué pasó?

Una mujer es denunciada por cientos de personas de haberlos estafado con atractivas ofertas de viaje, las que jamás se concretaron, generándoles pérdidas que ascenderían a un total de 700 millones de pesos.

Entre las víctimas se encuentran varios de sus vecinos, además del cantante urbano Marcianeke y el hincha de la Selección Chilena, Mario Moreno, más conocido como "Chapulín".

¿Quién es la estafadora?

Su nombre es Catherine Tellez, fonoaudióloga de 35 años, nacida y criada en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Luego de haber ejercido su profesión durante algunos años, en un momento optó por diseñar un plan que a ratos parecía perfecto: ofrecer paquetes de viajes a los más variados destinos a un precio muy económico. Lamentablemente, todo era mentira.

A costa del dinero de muchas personas, Catherine obtuvo ingresos millonarios que le permitieron un importante cambio de vida, pudiendo conocer todos los rincones del mundo junto a su pareja.

Actualmente, se encuentra inubicable y, según la abogada querellante, Nicole Soto, se presume que estaría por fugarse del país próximamente.

Las primeras víctimas

Según Tamara Castro, asesora del hogar de Catherine y quien también fue víctima de la estafa, todo comenzó con una invitación al resort Rosa Agustina, ubicado en la comuna de Olmué, región de Valparaíso.

"Fuimos a Rosa Agustina, todo maravilloso, perfecto, muy lindo el lugar. Después, al mes siguiente, me dijo 'Tami, vamos a Rosa Agustina, pero con tus hermanas', porque somos siete hermanas. Y todas dijeron que sí, porque para una es difícil ir, si es caro. Fuimos todas y yo invité a una amiga", comentó Tamara.

Mientras permanecían en el lugar, Catherine comenzó a hablarles de que la supuesta empresa en la que trabajaba tenía un cierto convenio con el resort.

"Yo nunca me di cuenta, porque yo llegaba a su casa y la veía bien vestida, con tacos, con sus carteras, bien formal. Ella iba a trabajar, supuestamente, a la oficina que nunca existió. Decía que trabajaba en un ministerio, incluso eso yo lo creí", relató su exasesora del hogar.

Vecinos quemaron sus pertenencias

Pasaron los meses y, en el proceso, Catherine decidió casarse. Se habla de que en su matrimonio no se escatimó en gastos. Hasta ahí, la estafa parecía funcionar perfecto. Pero poco a poco comenzaron a salir a la luz testimonios de personas que aseguraban haber sido engañados por ella.

Algunas de las víctimas afirman que recibieron tentadoras ofertas para viajar a Brasil, Cancún, Miami, Punta Cana, Buenos Aires y Madrid. Incluso, una de vecina indica que Catherine le ofreció dos pasajes a Francia, con hotel incluido, a solo $500 mil.

Tras ser denunciada en redes sociales, vecinos y familias de todo el país se terminaron de dar cuenta que habían caído en su trampa.

El pasado 10 de septiembre, los afectados irrumpieron en la casa que Catherine arrendaba en Lo Espejo y sacaron todas sus pertenencias para luego quemarlas.

Marcianeke y "Chapulín" estafados

Sus víctimas no solo son personas desconocidas, sino que también se atrevió a engañar a figuras del espectáculo.

Tal es el caso del cantante Marcianeke, quien quedó sin pasaje de regreso desde Punta Cana, en República Dominicana.

Asimismo, un grupo de hinchas de Chile que viajó a Uruguay para ver a La Roja, liderados por el reconocido "Chapulin", también se vio afectado. La oferta era de 300 mil pesos, pasaje y hotel incluido.

"Aparte de atractivo, era casi absurdo el precio", recuerda Moreno. "Yo le dije a la persona: 'debe ser una estafa, porque el valor es muy bajo'. Y me dijo: 'no, nosotros viajamos a La Bombonera a ver a Colo Colo, nos dio todo el servicio, todos terminamos felices'. Y mostró fotos y todo. Y la persona es un amigo de confianza, y yo le dije 'ya, te creo'. Yo se los ofrecí a mis amigos y los compraron todos", agregó.

Lo peor de todo vino cuando terminó el partido. No había reserva de hotel ni tampoco había pasaje de vuelta.

"Se me cae la cara de vergüenza"

Catherine se contactó con una de las víctimas, quien grabó la conversación, y en donde la mujer asume su culpa.

"Se me cae la cara de vergüenza. Perdóname. Ojalá se pudiera solucionar esto. Voy a hacer todo lo posible. Yo me fui súper lejos, y lamento que te haya quedado todo el problema a ti y yo escapar", señaló en la conversación.

"No me traje de nada de plata, porque no tengo plata. No hay nada en la casa, aunque busques", añadió.

Finalmente, aseguró que "ya no sabía qué hacer. Quizá nunca más vuelva a ver a los niños".

