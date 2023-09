Boric denuncia en la ONU "la persecución que vive todo quien piensa distinto del régimen dictatorial" en Nicaragua

20 sept. 2023 - 18:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, donde realizó un discurso en el que se refirió a los 50 años del Golpe de Estado en Chile, además de otros conflictos internacionales que actualmente ocurren en el mundo.

En específico, el Mandatario criticó nuevamente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y a Cuba, y la ocupación rusa en Ucrania.

¿Qué dijo Boric?

Sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Mandatario señaló que "las imágenes de La Moneda siendo bombardeada, la inmolación del Presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y también la evidencia que el Gobierno de Estados Unidos de la época, a cargo del Presidente Nixon, había conspirado desde un inicio para promover el fracaso del gobierno chileno, conmovieron la conciencia democrática del mundo".

"Mientras había algunos países que en esa época apostaban por la desestabilización de democracias frágiles y algunas más robustas, hubo también organismo multilaterales, como el sistema de Naciones Unidas, que jugaron un rol fundamental en la defensa de los Derechos Humanos y la democracia", recalcó.

"Tenemos con Naciones Unidas, así como con varios de los países aquí presentes, una enorme deuda de infinita gratitud. Fueron miles quienes anónimamente prestaron auxilio a los perseguidos, salvaron vidas y ejercieron una solidaridad que hasta el día de hoy nos conmueve con las víctimas de la dictadura", sostuvo.

"Chile es un país que progresa porque hemos sacado lecciones de nuestro pasado. Estamos reviviendo nuestro pasado para poder construir un mejor futuro, y desde ese aprendizaje nos proyectamos a los desafíos que nos plantea el presente", agregó.

"Persecución en el régimen del señor Ortega"

Boric expuso que "quiero plantearles tres tareas urgentes a las que, humildemente, creemos que debemos abocarnos, que coincide con mucho de lo planteado en esta asamblea hoy día. Es tarea urgente, y número uno, cuidar la democracia, debemos detener el avance de la intolerancia y de los autoritarismos, enfrentar decididamente a la desinformación que corroe a las democracias".

"También defendemos el respeto irrestricto a los Derechos Humanos como derechos civilizatorios, independiente de qué gobierno esté en el poder, por eso me siento con el deber de denunciar ante esta asamblea y el mundo la persecución que vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua, en donde no sólo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos", aseveró.

Sanciones de EEUU

Boric recalcó que "cualquier solución a los problemas pasa por un diálogo multilateral, y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unitlateral no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, y tenemos la convicción que para garantizar de que haya elecciones libres y con garantías a todos los sectores es imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela".

"No podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Y en esto quiero ser muy claro, declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo, no sólo es falso, sino que nos violenta, y, por lo tanto, instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el Gobierno de Barack Obama que los sacó de esa infame lista, que ya lleva tres años repitiéndose y que tanto daño le hace no al gobierno sino que al pueblo cubano, que no lo merece", sentenció.

Palestina y Ucrania

"Se preguntarán algunos, legítimamente, por qué desde Chile hablamos de conflictos en tan lejanos países, porque nos duele la humanidad entera y porque no podemos callar cuando vemos, por ejemplo, la ilegal ocupación y la negación de la posibilidad de un gobierno palestino", indicó.

Asimismo, el Presidente condenó "de manera clara y explícita la ilegal ocupación de Rusia a Ucrania, y en este punto tenemos la convicción de que no se puede culpar de un conflicto de estas características o responsabilizar de la misma manera al gobierno invasor que al pueblo invadido".

"La paz pasa por la garantía del respeto a la integridad territorial de las naciones, y lo decimos desde un país chico o mediano, como es nuestra patria, porque sabemos que países como el nuestro solo tienen el derecho internacional para defenderse de eventuales futuras agresiones. Hoy día es Ucrania y mañana podría ser cualquiera de nosotros".

Las otras tareas

El segundo tema urgente que planteó el Mandatario fue "la crisis del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad".

La tercera tarea apunta al "cambio tecnológico que solo es comparable con la revolución industrial de mediados del siglo XVIII y que está cambiando de forma drástica nuestra manera de relacionarnos, de pensar, de producir y trabajar".

"Cada gran transformación tecnológica siempre ha sido en la historia de la humanidad una gran oportunidad para construir sociedades más justas, pero también si lo hacemos mal pueden ser fuentes de nuevas injusticias", aseveró.

