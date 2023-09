¿Lloverá en Fiestas Patrias? Alejandro Sepúlveda entrega su pronóstico del tiempo para Santiago y el litoral central

16 sept. 2023 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias, especializado en Meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago y el litoral central para los próximos días, y adelantó si caerán precipitaciones en la capital para los días de celebración de Fiestas Patrias.

Además, reportó que en la región de Coquimbo se descarta que haya precipitaciones durante este fin de semana largo (ahí se celebra la fiesta de la Pampilla).

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Sepúlveda?

El profesional comenzó su reporte anunciando que respecto a Coquimbo, “donde me han preguntado mucho, '¿está la probabilidad o no de precipitaciones para este fin de semana largo?' No”.

Además, señaló que “mucha gente se ha arrancado al litoral central: Papudo, Quintero, San Antonio, Algarrobo, El Quisco...”.

Respecto a lo anterior, detalló que "a partir del lunes y martes el cielo estará nublado (...) ¿Lloverá o no lloverá en Fiestas Patrias en el litoral central? No, descartadas las precipitaciones para todo el litoral central, no hay probabilidad de lluvia".

En la misma línea, adelantó que en Santiago estará nublado el "domingo, lunes y también el martes ¿Está la probabilidad de lluvias en Santiago? Lluvias no, probables goterones por aquí o por allá, sí".

"Alguna nube, como va a estar cubierto, se podría escapar al Gran Santiago y dejar alguna nubada, pero que no sumaría más de 1 milímetro si es que cae la precipitación", cerró.

Revisa el pronóstico completo

Todo sobre El Tiempo