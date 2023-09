Joven que sufrió insólito robo de su scooter mientras iba en él: "Nunca más voy a andar tranquilo en la calle"

16 sept. 2023 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El viernes 15 de septiembre se viralizó la imagen de un robo en Conchalí a un hombre que se movilizaba en un scooter, por parte de un grupo de delincuentes.

La víctima, un joven de 24 años que estaba a punto de llegar a su casa, perdió su medio de transporte, pero también la sensación de ir seguro por la calle.

Ir a la siguiente nota

El "scooterazo"

En conversación con Las Últimas Noticias, Cristián Inzunza, la víctima del inédito robo, relató el momento mientras transitaba por calle Zapadores.

"Iba a 20 kilómetros por hora. De repente vi de reojo un auto, un hombre iba con la mitad del cuerpo afuera de la ventana. Agarró el mango del scooter, lo tiró hacia arriba y el conductor aceleró. Fue tan rápido que no me di cuenta de cuando perdí el equilibrio y quedé botado en la calle", recuerda Cristián.

A pesar de que no resultó con mayores lesiones, el daño pudo ser peor: "Me golpeé en el hombro y me arrastré por el asfalto. Como soy pesadito fue un metro nomás. Quedé todo raspado en la zona lumbar".

Perdió su medio de transporte

Sobre los asaltantes, el joven señaló que iban en un "Fiat Punto verde con el capó color negro. Iban dos tipos arriba. Seguramente ya vendieron mi scooter en alguna feria".

Luego del robo, Cristian señaló que se fue "caminando al paradero mirando para todos lados. Ya nunca más voy a andar tranquilo en la calle. Tampoco cuando ande en locomoción", sentenció.

Sin embargo, para la víctima, esto no es lo peor, ya que su scooter era una herramienta muy útil para movilizarse. "Me servía harto... Iba a todos lados con él y siempre llegaba a la hora. Lo subía al bus y listo", sostuvo.