Superintendencia de Casinos de Juego valora fallo de la Corte Suprema que bloquea a las casas de apuesta online

13 sept. 2023 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Casinos de Juego valoró el fallo de la Corte Suprema, el que acogió el recurso de protección presentado por Polla Chilena de Beneficencia contra el proveedor de Internet Mundo Pacífico, y ordenó bloquear 23 sitios de apuestas deportivas online que funcionan en Chile.

En específico, el máximo tribunal ratificó lo que ya había resuelto el Juzgado de Garantía, dejando sin efecto lo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había desestimado el recurso presentado por Polla.

¿Qué dijo la Superintendencia?

"El fallo dictado ayer (martes) por la Corte Suprema, junto con establecer con claridad la ilegalidad de las plataformas de apuestas en línea, reafirma la decisión adoptada hace algunas semanas por el Juzgado de Garantía, que rechazó la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa de algunas de esta plataforma, reafirmando la vigencia de la investigación penal a cargo del Ministerio público", señaló el jefe de la división jurídica de la Superintendencia de casinos de Juego, Manuel Zárate.

En ese sentido, manifestó que "como Superintendencia valoramos esta decisión, que una vez más confirma lo establecido en distintos cuerpos legales, acerca del carácter ilegal de la actividad y que se encuentra sancionado incluso penalmente en tanto dicha actividad no cuente con una ley expresa que las habilita".

"Cabe destacar que en su resolución la Corte suprema hace referencia a las diversas denuncias presentadas por la Superintendencia al Ministerio Público, más de 40 a la fecha, cada una de las cuales ha sido acompañada por un informe técnico, recordando que el funcionamiento de dichas plataformas opera sin pagar impuestos, sin transparencia en la generación de los resultados, sin contar con una política de juego responsable y de protección de menores, entre otras externalidades negativas", agregó.

Sitios que serán bloqueados

La justicia determinó que Mundo Pacífico "no puede transmitir ni promover juegos de azar, salvo que acredite

autorización legal".

De ese modo, la compañía proveedora de Internet fija debe "bloquear inmediatamente todos los sitios web solicitados por la recurrente", señala la sentencia.

Considerando lo anterior, la compañía de Internet Mundo Pacífico debe bloquear a:

Betsson

Betwarrior

Betano

Coolbet

Juegaenlinea.com

Latamwin

Estelarbet

KTO

Bet365

Micasino.com

Rojabet

Betway

Betcris

Betfair

Rivalo

Sportingbet

Bwin

Marathonbet

1XBET

BetPlay

BetSala

Bodog

Rushbet

¿Qué dijeron las plataformas?

El abogado Carlos Baeza, asesor de la Agrupación de Plataformas de Juego Online, compuesta por Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, afirmó están "en pleno proceso de regulación de la industria del juego en línea en el Congreso".

Además, aseguró que "no compartimos ninguno de los argumentos que ha utilizado la Tercera Sala para este último fallo, en materia constitucional, penal ni civil".

"Hacemos presente que este fallo es uno más en esta materia, existiendo varias resoluciones pendientes aún en tribunales, que pueden o no coincidir con este nuevo criterio manifestado por la Tercera Sala de la Corte Suprema. Es importante afirmar que las políticas públicas deben ser definidas por el Poder Ejecutivo junto con el Congreso de Chile, y no en sede judicial. Por tanto, este fallo no debe alterar el proceso legislativo que hemos respaldado desde un comienzo", aseveró.