"Sí, era evitable": Presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, por el Golpe de Estado de 1973

11 sept. 2023 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, abordó la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, asegurando que la acción militar ocurrida el 11 de septiembre de 1973 era algo que se podía evitar.

Sus declaraciones surgen en medio de los cuestionamientos oficialistas a Chile Vamos, desde donde se ha planteado que "sin Allende no hay Pinochet".

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Hutt?

En conversación con Radio Infinita, la exministra se refirió a la inasistencia de su partido a la conmemoración de los 50 años del golpe en La Moneda.

"La invitación del gobierno nunca estuvo muy clara (...) no había un espacio que convocara a todos y llamara a la unidad", sostuvo.

Además, indicó que "por ser de derecha se nos califica de defensores del Golpe de Estado o indiferentes a las violaciones de los derechos humanos".

#DéjateCaerConNeme | @GloriaHutt por 50 años del golpe: "El Golpe de Estado sí era evitable. Se pudo hacer más"



En vivo por https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/TcBr6wDXuX — Radio Infinita (@InfinitaFM) September 11, 2023

"Sí era evitable"

Sobre el Golpe de Estado manifestó que "yo, por lo menos ahora que soy parte más activa del sistema político, creo que sí era evitable, porque el sistema político pudo hacer más".

"Tengo la impresión de que cuando se supone que las cosas se van a arreglar por su propia dinámica, se dejan de hacer cosas, y eso es lo que no nos puede pasar", indicó.

"Por eso, si se lee nuestra declaración, apunta a los riesgos de la democracia porque justamente eso es un riesgo no solo en Chile. Cuando miramos el índice de democracia en el mundo es bien preocupante, la democracia va en retroceso y se van instalando gobiernos autoritarios", agregó.

Al respecto, afirmó que "esos son riesgos reales y empiezan a pasar de a poquito y si uno no reacciona a tiempo se va desgastando, o si uno no reacciona frente a cosas que no parecen tan relacionadas, pero la corrupción corroe la democracia".

Todo sobre Golpe de Estado 50 años