Buscan a hombre que salió a trotar y no regresó en Viña del Mar: Lleva una semana desaparecido

08 sept. 2023 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

En Viña del Mar se busca a un hombre de 45 años que desapareció el pasado 1 de septiembre. Según informaron sus familiarfes y cercanos, a Gunther Mattensohn Adorati se le perdió el rastro después de que salió a trotar.

Se ha ingresado una denuncia por presunta desgracia, pero se aguardan las solicitudes de Fiscalía para iniciar la búsqueda intensiva.

Tamara Fernández, una amiga cercana del hombre, declaró haber conversado con él por última vez en una llamada telefónica el mismo día de su desaparición.

Según relató a Radio Bío Bío, luego fue informada del extravío por la exesposa de su amigo.

"Me llama su exseñora Daniela, y me dice si yo sé algo, porque no saben nada de Gunther, y la mamá (de él) le comentó a ella que el viernes él había salido y no había vuelto más", comentó Fernández al medio.

Según consigna el medio nacional, Mattensohn se había mudado el pasado 28 de agosto con su madre, tras la reciente separación de su pareja.

"No es normal"

Según explicó Fernández, la desaparición de Gunther sería un evento irregular que no va con su personalidad.

"Él no es una persona que haga esas cosas, que desaparezca y no diga nada. No es una persona que beba, que consuma drogas, entonces no es normal", comentó.

Desde Radio Bío Bío informan que Carabineros mantiene desplegados procedimientos para dar con el paradero del hombre.

"Se despliegan medios para poder lograr ubicar a esta persona por intermedio del equipo especializado de búsqueda de personas que tiene Carabineros", explicó la teniente coronel Ingeborg Villa, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Viña del Mar.

"Dependiendo del lugar y las circunstancias, se hace un rastreo por tierra en algunos sectores, también podemos utilizar los canes. Toda la logística que sea necesaria", añadió la uniformada.

Mientras, se espera que Fiscalía realice las solicitudes necesarias para comenzar con las labores intensivas de búsqueda del hombre.

