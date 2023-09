Piden quiebra de constructora de viviendas sociales: ¿De qué empresa se trata y cuáles son las razones?

08 sept. 2023 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa E2E, dedicada a la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificaciones y construcción, solicitó la liquidación forzosa de la Constructora de Viviendas Sociales SpA (Convissa).

La solicitud judicial fue ingresada en julio pasado ante el 1º Juzgado de Letras de San Fernando, en la región de O'Higgins.

Ir a la siguiente nota

Empresa acusa millonaria deuda

La empresa demandante, representada por el abogado Rodrigo Ortiz Krause, reclama que la constructora suscribió ocho facturas que suman más de $341 millones y las cuales no han sido pagadas.

"Los referidos instrumentos mercantiles dan cuenta de sendos créditos de mi mandante en contra de la empresa deudora, todos ellos derivados de actividades propias de su giro, los cuales no han sido pagados siquiera parcialmente por Convissa, a pesar de estar legamente obligada a hacerlo", argumentaron en la acción judicial.

Freepik (referencial)

Dichas facturas fueron emitidas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020 y la demandante indica que en los plazos legales "las facturas no fueron reclamadas de forma alguna", lo que significa que están "irrevocablemente aceptadas", por lo que deberán ser cobradas.

En virtud de esa deuda, la empresa E2E interpuso una demanda de notificación judicial de las facturas ante el 1° Juzgado de Letras de San Fernando en enero de 2021.

En junio de ese mismo año, Convissa "no alegó falsificación de los documentos, no alegó la falta de entrega de los bienes, ni consignó el monto de lo adeudado dentro del plazo legal". Lo que significa que la empresa no reclamó por las facturas indicadas por la empresa demandante.

La compañía demandante también argumentó que en contra de la empresa Constructora de Viviendas Sociales "existen más de 148 títulos ejecutivos vencidos provenientes de obligaciones diversas".

En esa línea, la demandante expuso un listado de diversas facturas que no habrían sido pagadas por Convissa a otras empresas y consisten en montos que, entre todas las facturas detalladas en la acción judicial, suman $214 millones.

Actualmente, la solicitud de liquidación forzosa presentada por E2E contra Convissa se encuentra en tramitación.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Noticias Chile