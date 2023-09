Familia acusa que mujer murió luego de que su expareja la desconectara de aparato de suministro de oxígeno

08 sept. 2023 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

El 11 de abril de 2021, una mujer de 33 años, residente en Antofagasta, perdió la vida a causa de dos paros cardiorrespiratorios, provocados, de acuerdo a su familia, luego de que su expareja la agrediera y le desconectara su aparato de suministro de oxígeno, del que dependía para respirar.

Actualmente, Katherine Delgado, hermana de la víctima, acusa negligencia por parte de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones (PDI) en las pesquisas del presunto femicidio.

Ir a la siguiente nota

Denuncias de negligencia

De acuerdo a lo informado por el Diario de Antofagasta, Katherine presentó una serie de pruebas ante Fiscalía, que llevó a una querella para imputar a la expareja de su hermana, apuntándolo como el principal causante de su muerte. No obstante, aludió a que este caso no está siendo tratado con perspectiva de género, “lo que deja nuevamente a un femicidio calificado como no femicidio”.

En ese sentido, la joven acusó, según el medio citado, que “no hay interés” por parte de las autoridades competentes en involucrarse más en el caso, pese a que cuentan con pruebas viables que apoyan la querella interpuesta.

“Tenemos las conclusiones del Servicio Médico Legal (SML) que dice que la privación deliberada de oxígeno podía ser una condición de muerte, no así como lo indicó el certificado de defunción de que fue a causa de una hipertensión pulmonar”, señaló al mismo medio.

Además, subrayó que otras de las pruebas que poseen es el informe psicológico del único testigo del hecho, uno de los hijos de la pareja, quien es menor de edad. “Lo que él relató tiene concordancia. También están las conclusiones que sacó la pericia, pero la PDI las dejó de lado”, sentenció.

El caso

La noche del 11 de abril de 2021, la víctima mantuvo una pelea con su expareja, producto de la cual fue víctima de maltrato físico y amenazas de muerte, y en la cual, además, el imputado habría desconectado el aparato que le entregaba oxígeno a la mujer.

Posteriormente, pese a que volvería a conectarlo rápidamente, este no quedaría enlazado de la manera correcta, y mientras ella intentaba volver a recibir el suministro de oxígeno, según declaró la hermana de la víctima, su expareja se habría opuesto al auxilio que otros familiares de él, quienes estaban en el lugar, querían entregarle a la mujer.

Es así que, finalmente, tras un duro forcejeo entre el imputado y miembros de su familia, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Regional de Antofagasta, donde falleció producto de dos paros cardiorrespiratorios.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Noticias Chile