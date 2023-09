Piñera en Elegidos: "Cualquier persona que defienda a Manuel Contreras no puede decir que es de derecha"

07 sept. 2023 - 18:52 hrs.

Este jueves 07 de septiembre se estrena el penúltimo capítulo de "Elegidos, 50 años en primera persona". En una íntima entrevista, Francisco Melo conversó con el expresidente, Sebastián Piñera, quien gobernó al país en dos períodos: el primero entre 2010 a 2014, mientras que el segundo entre 2018 a 2022.

Durante la entrevista, el expresidente Piñera explicó su decisión de cerrar el Penal Cordillera y trasladar a los implicados por violaciones de derechos humanos a Punta Peuco. “No estaban presos, y eso se vio en una entrevista, donde él le pide al gendarme: ‘tráigame café’. Yo pensé que era una mala señal para Chile que personas que cometieron atropellos tan brutales contra los derechos humanos estuvieran en un casino de oficiales. Por esta razón, tomamos la decisión de cerrar Penal Cordillera y trasladar a los implicados a Punta Peuco, una instalación penitenciaria aprobada por ley. En varios países del mundo, existen prisiones especiales que separan a militares de cárceles comunes”.

Junto a ello, el expresidente Piñera relativizó las críticas que recibió en su momento de algunos partidarios de la derecha conservadora. “Yo creo que la derecha no se identifica con el general Contreras. Y si alguien de la derecha se sintió ofendido porque, como presidente, decidí que Contreras que fue un criminal dicho por la justicia, cumpliera su condena en una prisión y no en un casino de oficiales donde lo atendía gendarmería, no puede identificarse como de derecha”.

Por otra parte, Piñera se refirió a la gestión del presidente Boric. “Yo le decía que gobernar era muy difícil y el Presidente Boric lo está experimentando, ya que es fácil ser de oposición, pero es muy difícil gobernar. La oposición encuentra problemas fáciles, estamos llenos de problemas, y los denuncian fácilmente. Sin embargo, aquel que está sentado en La Moneda es el encargado de resolverlos”.

Por su parte, el conductor de Elegidos, Francisco Melo expresó sus sensaciones al conversar con el expresidente Piñera. “Se mostró bastante honesto y recordó la importancia de asumir ciertos costos en defensa de hitos fundamentales para la convivencia nacional. Además, creamos un ambiente íntimo junto a su familia y las personas más cercanas a él, que permitió que se expresara con tranquilidad y confianza”.

