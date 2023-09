Los mensajes de WhatsApp que delataron el mecanismo en el caso Torrealba

05 sept. 2023 - 12:21 hrs.

Los mensajes de WhatsApp han sido claves para revelar el mecanismo que utilizaron exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura para desviar fondos públicos de los programas Vita al bolsillo del otrora alcalde Raúl Torrealba, quien permanece en prisión preventiva desde el 16 de junio.

El Ministerio Público cuenta con un centenar de conversaciones que dejan al descubierto cómo habría operado el mecanismo para emitir boletas falsas y desviar dinero público hacia el exjefe comunal. Partiendo por los sobres con $5 millones que recibía mensualmente.

Los mensajes de WhatsApp ocupaban códigos y palabras claves para no hacer tan evidente la defraudación. Cada millón que habría sido destinado a Torrealba era identificado como un “informe”, tal como lo hizo Antonia Larraín, entonces directora (s) de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Vitacura, en un mensaje enviado a Augusto Silva, contador de las organizaciones Vita y el Consejo Local de Deportes.

Mega Investiga tuvo acceso a los diálogos de los principales personajes de esta trama, como Domingo Prieto, Antonia Larraín, Augusto César Silva y Arnaldo Cañas. Los cuatro cercanos al exalcalde están hoy formalizados por fraude al fisco y asociación ilícita. Requeridos por este medio, todos declinaron referirse al tema.

La autodenuncia de Prieto

El 16 de marzo de 2021, Domingo Prieto, quien estuvo a cargo desde 2001 de los programas Vita, le envió ese mensaje por WhatsApp a su sobrina nieta y entonces funcionaria municipal de Vitacura, Antonia Larraín. Dos de los protagonistas del escándalo en torno al Caso Torrealba.

—Cuando él se vaya y tú hagas la demanda a la nueva administración, ehh puta te puede pasar algo a ti, a mí, a los que nos quedemos. (...) Piensa bien lo que vai a hacer— fue parte de lo que le respondió aquel día Antonia Larraín a Prieto, en un audio de 25 segundos.

Sus palabras eran una señal de lo que meses después ocurriría. Ambos se autodenunciaron al Ministerio Público por irregularidades en el uso de recursos públicos provenientes de la Municipalidad de Vitacura, lo que desató una investigación en contra del exalcalde Torrealba por malversación de fondos públicos.

El primero en levantar la alerta fue Prieto. En julio de 2021, a pocos días de que asumiera la nueva administración de Vitacura al mando de Camila Merino (Evópoli), se acercó al nuevo director jurídico municipal, Mauricio Irarrázabal, para informarle sobre anomalías en la administración de aportes y subvenciones otorgadas por el municipio a los programas Vita.

“Tómate algo para el nervio”

El 20 de agosto de 2021, a días de que el propio Prieto se autodenunciara, recibió un mensaje de su hijo Manuel José.

El recado era un link de una nota de La Tercera en la que se abordaba la denuncia ante la Fiscalía que interpuso -en ese entonces- la recién asumida alcaldesa Camila Merino, y estaba acompañado de otro mensaje:

—Tómate algo para el nervio.

—Ok— se limitó a responder Prieto.

Su hijo le volvió a escribir:

—‘No te he dicho la verdad, que no es lo mismo que mentir’. Por favor date cuenta y convéncete de que no me estás diciendo la verdad, y te he dado muchas oportunidades en estos días para hacerlo y ayudarte, pero no quieres.

A esa altura, Domingo Prieto ya contaba con la asesoría del abogado Ignacio Schwerter, consejero de DLA Piper. Su hijo le aconseja cuál debe ser su actitud en el caso que comienza:

—Ignacio es tu abogado y está para ayudarte, igual como nosotros. Pero a él tienes que decirle todo lo que sepas. No a medias como lo has hecho conmigo— le dijo Manuel José.

Los meses anteriores no habían sido fáciles para Prieto dentro del municipio. Había críticas al desorden administrativo y a un mal manejo de las subvenciones municipales. El 28 de enero de 2021, a través de mensajes de WhatsApp, le hizo saber su descontento al exalcalde Raúl Torrealba. Algo que permite ir entendiendo por qué sería el primero en denunciar el mal uso de dineros públicos:

El enojo del exdirector de las corporaciones Vita era evidente. También se lo había hecho saber a Antonia Larraín, el 6 de enero de 2021:

Días después -el 20 de enero- Antonio Larraín le pide a Prieto una foto de su firma.

Meses más tarde, el 17 de noviembre de 2021, el exrepresentante de las organizaciones Vita denuncia que sus firmas supuestamente habrían sido falsificadas. Esto, porque la entonces secretaria municipal le informó que le habían llegado documentos con su firma modificando los estatutos de Vita Emprende. Para Prieto, al parecer, ya no quedaban dudas sobre el rol de su sobrina, la directora de DIDECO, Antonia Larraín.

“Fui a hablar nuevamente con el alcalde para manifestarle mi preocupación por todas las irregularidades que estaban ocurriendo, sobre todo al término de su mandato. Le dije que me habían falsificado la firma en documentos de los que no tenía conocimiento. Su respuesta fue nuevamente ‘no tengo idea de lo que me estay hablando’”, comentó Prieto en su confesión.

Problemas de caja y sobregiros

Quienes también dejaron rastros en sus WhatsApp de cómo operó el mecanismo para sacar dineros de Vitacura, fue el contador de las organizaciones Vita y el Consejo Local de Deportes, Augusto César Silva. El 8 de febrero de 2016, le envía este mensaje de WhatsApp a su jefe, Domingo Prieto:

—Don Domingo, transferí desde mi línea de crédito $2.500.000.? a Vitadeportes, para cubrir el sobregiro y pagar las imposiciones.

Tres años después, el 11 de enero de 2019, ocurrió algo similar:

Prieto responde afirmativamente, pero Silva lo alerta de otra situación. Le advierte que aún no se pagan los sueldos de diciembre, y le ofrece transferir desde su cuenta $4 millones para las remuneraciones.

Con el paso de los años, los problemas económicos persistieron. En diciembre de 2020, Juan Carlos Politis, socio de Reinventa S.A y encargados de la producción de eventos de The North Face -según el informe de la PDI- le escribe a Prieto para solicitarle la devolución de $4 millones por una actividad de la empresa, que se habría cancelado por la pandemia.

En varias ocasiones, el entonces administrador de los programas Vita le responde que no tenían ingresos y que no podían pagarle lo que deben.

—Te insisto, no tenemos ingreso alguno—, es una de las respuestas que le da Prieto a Politis.

Pero no solo tienen pocos fondos; también tienen problemas para rendir los gastos.

El 15 de abril de 2019, Silva le informa a Prieto que en cuatro meses se giró un total $17.710.000 millones desde Vitaemprende, pero que no tenían cómo rendirlos, porque no había respaldo del egreso. Lo mismo ocurre con otros $52 millones que corresponden a facturas de 2018, pagadas con subvención de 2019.

Boletas falsas

Una de las aristas que indaga el Ministerio Público es la emisión de boletas falsas por más de $900 millones, para justificar el egreso de dinero desde los programas Vita. Entre los involucrados en ese mecanismo está Arnaldo Cañas González, otro de los contadores de las corporaciones.

Cañas habría emitido boletas a nombre de algunas personas de su círculo cercano que nunca habían prestado el servicio a las organizaciones. Uno de ellos es su hermano Marco Cañas, quien registra boletas a nombre de Vitasalud.

El 14 de enero de 2020, Marco le pregunta a su hermano cuándo comenzará la emisión de las boletas.

En ese mismo periodo, Marco Cañas figuraba contratado en la Municipalidad de La Granja.

El tono de la conversación cambió un año y medio después, cuando la recién asumida alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, presentó una denuncia ante la Fiscalía, por supuestas irregularidades en los programas Vita. Con temor de lo pueda pasar, Marco le escribe a Arnaldo el 28 de agosto de 2021:

En ese intercambio, Arnaldo le advierte a su hermano Marco que existe el “riesgo” que su nombre aparezca en la prensa. Pero lo trata de tranquilizar diciéndole que el caso está orientado hacia otra línea investigativa.

Las conversaciones entre contadores

El 30 de abril de 2020, hubo otro intercambio de WhatsApp entre los contadores. Silva le hizo una petición a Arnaldo Cañas:

Cañas le había escrito en varias ocasiones a Silva para avisarle que a su hermano aún no le transferían el dinero por la boleta falsa. “Avísale a chuma para que llame y lo hagan”, le respondió en una de esas ocasiones Silva a Cañas. A quien identifican como “chuma” es a Domingo Prieto, según la PDI.

No era primera vez que Silva le solicitaba a Cañas conseguir boletas falsas a nombre de una de las organizaciones Vita, y tampoco era primera vez que hablaban de sobres que tenían como destinatario final al exalcalde Raúl Torrealba.

En otra conversación que data del 12 de diciembre de 2020, Silva y Cañas hablan de la entrega de los sobres a Antonia Larraín.

El 19 de agosto de 2021, Antonia Larraín confiesa ante la Fiscalía, que cuando comenzó a ejercer su cargo en la Municipalidad de Vitacura, Torrealba le informa que todos los meses recibirá un sobre por parte de Prieto, Cañas o Silva con $5 millones en efectivo, y que luego debería entregárselo personalmente.

En esa misma declaración, Larraín asegura haber entregado alrededor de 30 sobres con dinero al otrora alcalde, entre julio de 2018 y diciembre de 2020.

El 6 de noviembre de 2018, Silva también le escribe a Prieto para consultar sobre el envío de millonarios sobres.

—Don domingo, le envío el sobre con Arnaldo. Dígame dónde lo llevamos ¿o se lo llevamos a Antonia directamente?

La investigación por el caso Torrealba por parte del Ministerio Público sigue en curso. El 15 de junio, al otrora alcalde se le imputaron cargos por 29 delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

Además, fue sindicado por la Fiscalía como el líder de una asociación ilícita, que permitió el desvío de más de $760 millones de forma irregular.