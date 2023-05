"Él lo iba a pasar mal, pero yo mucho peor": Denunciante declaró recibir amenazas de Torrealba en 2021

23 may. 2023 - 15:29 hrs.

Eran las 10:30 de la mañana del viernes 24 de noviembre de 2021, cuando la publicista Antonia Larraín Prieto se sentó frente al fiscal Francisco Jacir. Iba a prestar una nueva declaración en la causa que investiga el Ministerio Público por asociación ilícita en la Municipalidad de Vitacura, donde subvenciones a los programas Vita habrían llegado a las cuentas personales del exalcalde Raúl Torrealba.

Larraín es clave en este caso. Luego de escuchar una conversación en los pasillos de la Municipalidad, en agosto de 2021, decidió autodenunciarse y confesó ante Fiscalía el haber entregado unos 30 sobres con dinero al exedil entre julio de 2018 y diciembre de 2020.

Los sobres eran blancos o cafés, dijo, los entregaba al inicio de cada mes y contenían, mensualmente, unos $5 millones. Según su declaración, los recibía de las manos de Domingo Prieto, entonces directivo de las organizaciones comunitarias Vita, o de sus contadores: César Silva y Arnaldo Cañas.

“Recibí lo que considero amenazas”

El exedil es el padre de una amiga de la infancia de Larraín y fue quien la llevó a trabajar a la Municipalidad de Vitacura. Allí estuvo por 16 años en distintos cargos, hasta que fue suspendida de sus funciones al autodenunciarse.

Ese viernes de noviembre de 2021, Antonia Larraín comenzó su declaración diciendo que, luego de hacerse público el caso, su vida se había visto muy alterada, ya que había sufrido acoso de medios de prensa que habían hecho “punto fijo” fuera de su domicilio.

Pero no era lo único que la afectaba. “A tanto ha llegado esto- declaró ante el fiscal- que recibí lo que considero amenazas de parte de Raúl Torrealba, pues a través de una tercera persona, cuyo nombre no quiero señalar para no involucrarlo, me mandó a decir que, si yo contaba lo que sabía, si bien él lo iba a pasar mal, yo lo iba a pasar mucho peor”.

Pese a eso, la exfuncionaria de Vitacura ratificó la declaración que dio al fiscal tres meses antes, al autodenunciarse.

“No hablábamos de dicho dinero, él simplemente lo recibía y lo guardaba”

Antonia Larraín aseguró ante Fiscalía que, cuando asumió como directora subrogante de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Raúl Torrealba la citó a su oficina de manera casi inmediata para darle una de las primeras instrucciones que habría recibido al asumir ese cargo.

“Me señaló que recibiría mensualmente un sobre con 5 millones de pesos en efectivo, de parte de Domingo Prieto o de alguno de los contadores, César Silva o Arnaldo Cañas”, declaró. Dijo haberse sorprendido por la petición, pero que la acató y no la cuestionó mayormente pues “lo único que pensaba era en mantener el cargo en el que recién me habían nombrado”, explicó.

Aunque dijo no haber indagado ni preguntado por el origen de esos dineros, Larraín declaró que “era presumible que provenían de alguno de los Vita”, pues la vinculación que había entre el municipio y quienes habrían entregado los sobres con dinero eran estas entidades.

Larraín contó que a inicios de cada mes recibía estos sobres y se los entregaba directamente al exalcalde, sin que sostuvieran ninguna conversación al respecto. “No hablábamos de dicho dinero, él simplemente lo recibía y lo guardaba”, explicó en su declaración.

El fiscal le preguntó si antes de que ella llegara a la Dirección de Desarrollo Comunitario también se entregaban sobres, pero Larraín dijo ignorarlo. Sí señaló que había escuchado rumores anteriormente: “Dichos de personas en la municipalidad que decían que existían sobres con plata a favor del alcalde”, aseguró. De todos modos, aclaró que nunca le constó que fuera así y que nunca lo vio, hasta que confirmó los rumores al asumir el cargo.

El ex alcalde Torrealba será formalizado este 6 de junio por los delitos de fraude al fisco y asociación ilícita. En su última aparición pública, luego de sufragar el 7 de mayo pasado, dijo que lleva dos años esperando este momento procesal, "para poder empezar a demostrar la realidad de los hechos respecto de mi patrimonio y respecto de mis actuaciones".