"Había un tipo apuntándome con un arma en la cara": El dramático relato de madre asaltada junto a sus hijas

05 sept. 2023 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde del pasado lunes, una mujer y sus dos hijas sufrieron un asalto armado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, donde les robaron su vehículo mientras se encontraban estacionadas para prontamente emprender rumbo a su casa, ubicada en Renca.

La madre relató cómo ocurrieron los hechos, y los minutos de terror que vivió junto a sus hijas de 14 y 15 años de edad.

¿Qué dijo la víctima?

"Me iba a mi casa después del trabajo con mis hijas, y uno de los tipos se acerca hacia el lado de mi hija mayor, que se sienta de copiloto y la trata de sacar, y de repente miro hacia afuera y había un tipo apuntándome con un arma en la cara", recordó la afectada.

"Yo lo único que atiné fue a salir. El tipo me tiró del brazo, me decía que me bajara rápido, que le entregara las llaves. Crucé la calle y me puse en la vereda contraria y no vi a una de mis hijas, que es la menor que estaba sentada atrás, así que me devolví corriendo hacia el auto y ahí vi a mi hija que ya había arrancado", agregó.

La mujer relató que "mi hija mayor estaba en estado de shock al lado del auto, así que intenté decirle que corriera rápido porque el tipo me insistía con la pistola que le entregara las llaves, pero la verdad es que yo habitualmente tengo la precaución de no poner la llave, que es con tarjeta, así que la tenía en mi poder, pero con los nervios ni me acordaba".

"Arranqué, ellos se fueron sin la llave de auto y percutaron un disparo mientras escapaba con las niñas, no sé si porque vieron que yo me devolví al auto, pero era porque pensé que mi hija menor todavía estaba ahí", sostuvo.

"Mi hijas estuvieron shockeadas"

La madre señaló que "mis hijas estuvieron shockeadas, sobre todo la menor. Una de las personas que nos prestó apoyo pudo, con un perrito, calmarla".

"Mi hija menor estaba descontrolada... Fue de mucha importancia la ayuda de los vecinos", afirmó.

"La mayor pensó que me iban a hacer algo a mí porque vio que el tipo me estaba apuntando en la cara, y por eso no arrancó junto con su hermana", añadió.

Respecto a los delincuentes, indicó que se trató de "dos personas jóvenes, que en realidad les daba lo mismo, es como su forma de subsistir y nosotros que somos gente de trabajo (...) y nos vemos expuestos a estas situaciones de peligro cuando a ellos en realidad no les va a pasar nada, porque lo más probable es que son menores de edad".

El caso

Fue durante la tarde del lunes que se produjo el asalto en la calle Valenzuela Castillo, donde la víctima decidió entregar su vehículo y escapar del lugar junto a sus hijas.

Los delincuentes escaparon del lugar en dirección al oriente, por la calle Antonio Varas, y hasta el momento no han sido detenidos, por lo que Carabineros está indagando el suceso para dar con el paradero de los responsables.