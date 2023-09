Caso SQM: Sin sanciones termina sumario disciplinario por aplazamiento de inicio del juicio oral

04 sept. 2023 - 16:38 hrs.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió absolver a los cuatros jueces investigados por supuestas negligencias en el caso SQM, vinculado al financiamiento ilegal de campañas políticas.

El sumario interno buscó determinar responsabilidades disciplinarias por la tardanza y continuas postergaciones que tuvo el inicio del juicio oral.

Las magistradas del Tercer Tribunal Oral de Santiago, María Inés Gonzalez, María Teresa Barrientos y Claudia Santos fueron absueltas de forma unánime, mientras que el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Leonardo Valdivieso, fue exonerado, pero con el voto en contra de nueve de los 21 ministros que integran el Pleno.

Los cuestionamientos

Tras ocho años de investigación, el juicio oral debía comenzar el 1 de febrero, pero debido a que no estaba disponible el auto de apertura, que reúne la acusación y pruebas contra los imputados, se tuvo que retrasar para el 13 del mismo mes.

Las principales críticas apuntaron a Valdivieso, que era el responsable del documento, y quien justo en medio de los cuestionamientos, estaba de vacaciones. Incluso, la fiscal judicial, Javiera Gonzalez, había propuesto aplicarle una amonestación privada.

Mientras que las tres juezas sostuvieron estar “imposibilitadas de resolver cuestiones propias del auto de apertura redactado por el juez que dirigió y presenció la audiencia de preparación de juicio oral”.

El Caso

El ex ministro de Economía y ex senador UDI, Pablo Longueira, el ex candidato presidencial, Marco Enríquez Ominami, y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, son parte de los ocho acusados que no están obligados a asistir a las audiencias.

La Fiscalía comenzó la investigación el 2015 tras detectar aportes irregulares a campañas políticas por parte de la empresa minera por medio de boletas ideológicamente falsas, y levantó cargos por delitos tributarios, cohecho y soborno.

Hoy el juicio va por su sexto mes, y se estima que podría extenderse hasta por dos años, debido al alto número de evidencias y testigos que comparecerán en el proceso.