Autoridades identifican los puntos críticos con más encerronas en autopistas de Santiago

03 sept. 2023 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente identificó los puntos con más encerronas en la ciudad de Santiago. Tras el asesinato del empresario Roberto González, en una encerrona en la Ruta 5 Sur, se reactivó la preocupación por la violencia con que se realizan este tipo de delitos.

Autoridades dicen que han bajado las cifras, pero expertos apuntan a que las medidas no han sido suficientes.

Ir a la siguiente nota

Homicidio en la Ruta 5

Iba en su vehículo, en caravana con su esposa, que se transportaba en otro auto detrás de él. De pronto, un grupo de delincuentes abordaron el auto que conducía la mujer, la cual los chocó, evitando que le robaran.

Posteriormente se dirigieron al auto del hombre, quien se defendió usando su arma debidamente inscrita, pero los antisociales también le dispararon y le quitaron la vida.

Una encerrona cobraba otra vida inocente. Un delito que atemoriza sobre todo a quiénes viven en la ciudad de Santiago.

Delincuentes cada vez más violentos, que fuertemente armados no dudan en disparar a quien se atreva a defenderse al momento de ser atacados.

Accesos y puntos críticos

Las salidas y entradas a las diversas autopistas que posee la capital son puntos utilizados por los delincuentes para abordar a sus víctimas. Una zona que está siendo recurrentemente utilizada.

Son 3 los puntos críticos que identificó la Fiscalía Metropolitana Occidente, donde se registran más encerronas en la ciudad de Santiago.

Uno de ellos es precisamente la intersección de la Costanera Norte con la Ruta 5 (o Autopista Central), donde durante 2022 se registraron 29 encerronas.

Otra intersección apuntada es la de la Ruta 68 con Vespucio Norte, donde hubo 20 robos violentos de vehículos.

Pero el punto más complicado es el de la Autopista Central con Vespucio Sur. Solo en ese lugar hubo 34 encerronas durante el año pasado.

Precaución

Y es que quiénes transitan por la ciudad de Santiago lo hacen con mucho cuidado. Las encerronas atemorizan a los automovilistas, ya que parecen haber aumentado su violencia.

Las encerronas parecen ser un fenómeno delictual que no solo causa mucho temor, si no que su abordaje no es fácil por la gran cantidad de variables que posee.

Son verdaderas cadenas delictuales, que no solo incluyen a los asaltantes, sino que también otros negocios, como desarmadurías, que se encargan de reducir los vehículos.

Bandas delictuales

Pero hay un factor que parece aún más alarmante, y es que las bandas que realizan este tipo de asaltos responden a lógicas de crimen organizado.

Eso explica el incremento de la violencia y el uso de armas. Robos de vehículos que pueden terminar con la vida de las víctimas, como fue el caso del empresario Roberto González en la Ruta 5 Sur.

Autoridades

Con 35 encerronas al día durante el año pasado, las autoridades tomaron cartas en el asunto.

Se realizaron planes preventivos con un trabajo mancomunado entre las concesionarias, el Gobierno e incluso las municipalidades.

Los esfuerzos, dicen, se comienzan a traducir en una disminución de las cifras, aunque según las empresas, el rol del Ejecutivo es fundamental, ya que solo a ellos la ley les permite la persecución penal y el uso de la fuerza.

Un fenómeno delictual con múltiples factores que no se soluciona solo con medidas a corto plazo.

Las encerronas, pese a la baja en las cifras, siguen atemorizando a quiénes transitan por la ciudad, ante la violencia de los delincuentes. Un delito que no solo causa terror, sino que cobra vidas inocentes.

Todo sobre Santiago