Alerta por venta de alimentos chinos sin etiquetado exigido por la ley: Multas podrían llegar a 60 millones de pesos

¿Qué pasó?

Son pocos quienes logran identificar a simple vista lo que hay al interior de los envases que conservan alimentos y bebestibles que llegan hasta el puerto de Valparaíso importados desde Asía, y que luego son comercializados en Chile.

De la información nutricional que deberían tener por obligación estos productos en su rotulado, poco y nada se logra descifrar sin la ayuda de un traductor de chino mandarín a castellano.

Preocupante, si se considera que por ley todos los alimentos importados que se comercialicen deben tener su etiquetado en el idioma oficial donde pretenden venderse.

No es secreto que la influencia asiática en Chile, desde la música que escuchamos, la ropa que vestimos y hasta lo que comemos, llegó para quedarse.

Un claro ejemplo es la masiva presencia de los mall chinos en todo el país y el interés que suscita entre los clientes.

La venta de productos sin etiquetados en castellano tiene en alerta a la autoridad sanitaria, por el desconocimiento que existe en la precedencia real de cientos de alimentos.

¿Qué dijo la autoridad?

Gonzalo Soto, seremi de Salud de la región Metropolitana, explicó que "aquí es muy importante decir que la responsabilidad es de los importadores y las comercializadoras de estos productos. No podemos permitir que se estén comercializando productos que podrían ser un riesgo para la salud de las personas".

Hasta abril de este año, más de 300 locales han sido fiscalizados en la Región Metropolitana por denuncias de alimentos que se comercializan sin el nombre del producto, su naturaleza real, su contenido neto, origen, o algo tan básico como su fecha de vencimiento.

Desde carne de tortuga, hasta gaseosas para menores de edad sin ningún detalle del producto, han sido decomisadas desde locales asiáticos, quienes por vender estos alimentos sin la rotulación correspondiente arriesgan multas que podrían llegar hasta los 60 millones de pesos.

Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colegio de Nutricionistas, contó que "si vemos una bebida de fantasía, pero si reviso el etiquetado no sé qué tiene, no tengo idea si tiene sacarosa, si es que está con agregado de endulzante calórico, artificial, permitido o no en Chile".

Por ahora se han cursado 260 sumarios sanitarios en lo que va del año a distintos locales importadores.

Trabajos que también se concentran en concientizar a los clientes a tener mayor cuidado de los alimentos sin detalle nutricional que se pretenden consumir.

Productos chinos sin etiquetado en español, un problema que viene hace años, pero que se busca detener cuanto antes por la llegada masiva de alimentos desde el gigante asiático hasta nuestro país.

