"Quiero dar condolencias a personas que perdieron familiares": Ministra de Salud por fatal choque en región del Biobío

02 sept. 2023 - 10:36 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió al choque fatal de un bus contra el Biotren que ocurrió durante la jornada de ayer, viernes 1 de septiembre, en la comuna de San Pedro de La Paz, región de Biobío.

La jefa de Cartera estuvo presente en la edición de hoy, sábado 2 de septiembre, de Meganoticias Alerta.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo?

"Lo primero es lamentar este accidente tan grave, una situación, como dijo ayer el ministro de Transporte, de imprudencia con respecto a no respetar las barreras", partió expresando.

"Entre las personas que estaban en el vehículo accidentado había personal de salud; un médico joven y un profesor de Educación Física del Cesfam que está el sector, un sector bien vulnerable de la ciudad, y una interna de enfermería", detalló.

Luego, agregó que "el médico está bastante grave, tenemos otros pacientes graves que están hospitalizados en el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente y en el Hospital Las Higueras".

"Quiero dar las condolencias a las personas que perdieron familiares y reconocer el esfuerzo que hace la red asistencial todo el tiempo para estar tratando de salvar la vida de estos funcionarios", agregó.

"Lamentar que haya funcionarios de salud que trabajan en sectores vulnerables y que hayan sido víctimas de este accidente", comentó la ministra.

Por último, aclaró que "me escribió la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción para comentarme que había mucha conmoción en la comunidad con respecto a esta situación, pero no he recibido informes de que haya habido atrasos en las ambulancias".

Todo sobre Ximena Aguilera