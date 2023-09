Consejero regional del Biobío denuncia robo de camioneta: Tenía documentos sobre "Caso Convenios" en su interior

01 sept. 2023 - 20:44 hrs.

¿Qué pasó?

El consejero regional del Biobío, Gabriel Torres, denunció el robo de su camioneta, y señaló que en el interior había documentos que serían utilizados en una próxima denuncia en Contraloría en el marco del "Caso Convenios".

¿Qué dijo el consejero regional?

"Es triste, porque estamos en un contexto de fiscalizaciones y en mi vehículo tenía documentos acreditados para una próxima denuncia en Contraloría, relativa al caso Convenios", manifestó Torres al diario La Estrella de Concepción.

En esta línea, sostuvo que "si bien esos papeles se pueden obtener nuevamente, toma bastante tiempo. Esto no es llegar y sacar documentos, ya que hay que revisarlos en detalle, resumirlos, analizar leyes, entre otros".

"Esto implica que no podremos hacer esa presentación en el día que pretendíamos, al menos hasta la próxima semana. Como consejeros no tenemos una estructura de abogados o auditores para ayudarnos. Todo es artesanal", complementó.

Asimismo, comentó que "no es fácil obtener información, ya que la ley quedó mal hecha. Esto, porque el gobernador tiene 30 días hábiles para responder y hay una ralentización fiscalizadora. Ahora, al existir una investigación secreta, el Gobierno Regional ha encontrado una excusa para no entregar más datos".

