"Cuando hay victimarios no sé si corresponde perdón, pero sí justicia": Michelle Bachelet en Elegidos

La expresidenta Michelle Bachelet fue la protagonista del cuarto capítulo del programa documental "Elegidos, 50 años en primera persona", el cual se emitió este jueves 31 de agosto por las pantallas de Mega y todas sus plataformas.

En entrevista con Francisco Melo en el ex Congreso Nacional y a través de un documental que repasó su vida política, la exmandataria habló de su reencuentro con el mundo militar, tras la muerte de su padre y asumir como ministra de Defensa, y respondió la pregunta de "si logró perdonar" por lo sufrido durante la Dictadura.

Vale recordar que su padre, Alberto Bachelet, contrario al Golpe de Estado, murió de un infarto al miocardio sin recibir asistencia médica mientras estuvo detenido, tras ser acusado de "traición a la patria", en la Cárcel Pública de Santiago, donde sufrió diversos apremios y torturas.

Además, Bachelet fue detenida y sometida a tortura sicológica en 1975 en Villa Grimaldi.

¿Qué dijo Michelle Bachelet?

"Uno tenía sus dolores y tuve rabia por mucho tiempo. Pero no sé si se hereda o aprende, pero hay que tener resiliencia, y dije que nunca más podía pasar una cosa como esa (dictadura)... Entonces, tomé una serie de determinaciones para mi vida. Comencé a estudiar Defensa y, tras postular, llegué al ministerio. Fue una súper buena decisión, porque me reencontré con el mundo militar", dijo.

Francisco Melo le preguntó directamente "si logró perdonar", a lo que Bachelet respondió sin dudas.

"No sé si perdón es la palabra. Hay cosas que no se pueden perdonar, como los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los Derechos Humanos... Todos tenemos que de estar acuerdo en que nunca más se pueden repetir esas atrocidades, ni que se quiebre de la democracia... Cuando hay victimarios no sé si corresponde perdón, pero sí corresponde justicia".

